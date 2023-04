Zápas proti Liběšicím jste rozhodl hattrickem, jaké to bylo utkání? Do Liběšic jsme jeli vyhrát a chtěli jsme, aby byl zápas v naší režii, což jsme potvrdili na hřišti. Myslím, že nám hodně pomohlo nové rozestavení týmu, kdy jsme hráli na tři střeďáky.

Budou vás tři trefy do sítě soupeře něco stát?

Za hattrick se v Chuderově samozřejmě platí. Držím týmovou kasu, tak jsem si tam to kilečko napsal. (úsměv)

Jak jste se dostal k fotbalu? Hrál jste i za Teplice či Slaný…

K fotbalu jsem se dostal díky tátovi, který celý život fotbal hrál a pak nás dokonce i trénoval. Na trénink do Chuderova mě dovedl asi v šesti letech, pak jsem šel do Army a asi ve třinácti do Teplic, kde jsem hrál až do A dorostu.

A nakonec jste stejně skončil v Chuderově…

Nebudu lhát, vždycky mě to táhlo zpátky, vyrůstal jsem tam a chodil se koukat skoro na každý zápas. Po návratu do Chuderova mi asi po třech sezonách zavolal Míra Rada a zeptal se mě, jestli to nechci zkusit ve Slaném. Nakonec jsem tam byl šest let, kdy jsme asi třikrát postoupili až do divize.

V civilním sektoru pracujete jako hasič. Účastnil jste se i zásahu ve Hřensku? A co vám dala tato profese do života?

Co se týká mého zaměstnání, ano, jezdil jsem i na požár do Hřenska. Upřímně v tu dobu nebylo na fotbal ani pomyšlení. Ze začátku jsem byl párkrát 24 hodin ve Hřensku a pak následovaly dvanáctky v práci. Z profese hasiče mám spoustu momentů a zážitků. Někdy to jsou banální zásahy, ale někdy to jsou bohužel i zásahy, které nemají šťastný konec. Nedávno jsem byl u tragického požáru v Předlicích.

Jaký je momentálně fotbal v Chuderově? V zimě skončil trenér Čítek, vedou to prakticky vaši vrstevníci Vít Šindelář a Zdeněk Zvonek…

V Chuderově fotbal byl, je a myslím, že i nadále bude na dobré úrovni. Vychovávají se tam fotbalisti. Teď za nás chodí asi pět dorostenců a musím říct, že nám hodně pomohli herně a hlavně v rychlosti (smích). Co se týká Šindyho a Zvondy, sám jsem Šindymu říkal, že by to měl vzít on, protože tím fotbalem v Chuderově žije. Zvonda mu do toho nekecá, ale udělá spoustu práce co se týká administrativy.

Pokud mě futsalová paměť neklame, hrával jste i za SKP Viktoria, děláte ještě i jiný sport, nebo už na to kvůli práci není čas?

Futsal jsem dřív hrával, ale bolest kotníků mi nedovolila moc pokračovat.

Když jste hrál za Teplice či Slaný, byl nějaký sen se fotbalem živit? Nebo jaká byla tehdy vaše meta? A jaká je fotbalová meta nyní?

Jiný sport nedělám. Už tak nestíhám velký fotbal kvůli šichtám. Když jsem hrál za Teplice nebo Slaný tak sen asi byl, ale byli lepší kluci, a tak jsem tam kde jsem. Ale fotbal v Chuderově mě baví a to je to hlavní. A nějaká další meta? Kdybychom neměli tak, v uvozovkách, starý tým, rád bych se podíval zpět do I. A třídy, kterou jsme dřív hráli.