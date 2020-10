„Asi bychom potřebovali hrát pořád bez diváků,“ perlil po výhře trenér Ondrka

Fotbalisté Velkého Března zdolali v 8. kole II. třídy okresního přeboru rezervu Neštěmic 4:2. „Byl to pěkný zápas z obou stran, oba týmy chtěly hrát fotbal. Škoda, že to bylo bez diváků,“ hodnotil domácí trenér Jiří Ondrka. „Možná by bez nich naši mladíci potřebovali hrát častěji,“ oglosoval výhru pohotově.

II. třída Ústí nad Labem : Jiskra Velké Březno (černí) přehrála poměrem 4:2 rezervu Českého Lva Neštěmice (červení). | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Neštěmice sice vedly, Jiskra ale i díky hattricku Borovce otočila na 4:1. „Až v závěru jsme polevili a nechali si dát druhý gól,“ dodal kouč k zápasu. Celkově však velkobřezeňský lodivod spokojený není. „Zaspali jsme léto, já už tu trénovat neměl, ale jelikož se nesehnal nikdo jiný, nechal jsem se přemluvit. Příprava ale nebyla skoro žádná, do soutěže jsme šli po dvou trénincích, což vedlo k tomu, že jsme na začátku zbytečně ztráceli. Teď honíme fyzičku i body, určitě bych chtěl hrát výš,“ okomentoval aktuální pátou pozici. Přeboru vévodí Chabařovice, které zůstávají stále neporažené. Rezervu Chuderova smetly 9:3. Ve III. třídě se naopak Velkému Březnu daří, béčko zvládlo šlágr na hřišti druhé Tisé v poměru 4:2. Domácí celek klesl na třetí příčku za rezervu Trmic, která přestřílela Dubice 6:4. Tisá má však na oba soupeře, na něž ztrácí čtyři, respektive jeden bod, zápas k dobru. OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS

II.třída dospělých, 8. kolo:

Velké Březno – Neštěmice B 4:2 (18. Borovec, 32. z pen. Pták, 65. Borovec, 76. Borovec – 13. Wajshajtl, 77. Svoboda)

Mojžíř B – Přestanov 4:5 (4. Lacko, 22. Lacko, 47. Sládeček, 54. Horvát – 8. Valenta, 11. Vegh, 57. Végh, 73. Gasiorovszki, 80. Krušina)

Chuderov B – Chabařovice 3:9 (42. Elmerich, 58. Kratochvíl, 70. Kratochvíl – 1. Kršňák, 6. Culek, 7. Bednář, 14. Kršňák, 35. Kršňák, 36. z pen. Culek, 44. Kršňák, 60. Štrejl, 86. Doubek)

Petrovice – Libouchec B 0:1 (54. Strádal)

Malečov – Trmice 3:4 (15. Varga, 70. Vrána, 87. z pen. Křesánek – 50. Jaroš, 63. Benáček, 81. Duna, 89. Dvořák)

Velké Chvojno – Povrly 3:1 (11. z pen. Graf, 55. Šlefr, 70. Graf – 29. Poborský)



III.třída dospělých, 8. kolo:

Lokomotiva Děčín – Svádov-Olšinky B 3:2 (30. Kudrna, 41. Nistor, 61. Nistor – 6. Ajm, 66. Strachota)

Brná B – Valtířov 5:3 (35. Morgan, 40. Jelínek, 55. Jelínek, 80. Jelínek, 84. z pen. Hanich – 14. Kratochvíl, 73. z pen. Kratochvíl, 81. Kratochvíl)

Skorotice – Sebuzín B 4:8 (1. Malovec, 56. Vojtěchovský, 75. Zeman, 80. Smetana – 13. Kolátor, 34. Kokoška, 38. Staněk, 47. Kolátor, 67. Smatana, 71. Kokoška, 85. Smatana, 89. Kolátor)

Telnice – Chabařovice B – odloženoTisá – Velké Březno B 2:4 (17. Beneš, 74. Veselý – 29. Charvát, 32. Pták, 53. Pták, 59. Pták)

Dubice – Trmice B 4:6 (38. Pešek, 45. Pešek, 65. Bude, 88. Pešek – 30. Vávra, 43. Kamiš, 50. Duna, 70. z pen. Duna, 77. Vávra, 82. Vávra)



