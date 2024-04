Vaňov ve 23. minutě snížil na 1:2, do poločasu pak dokázal skóre otočit. „Bylo to asi nejhorších 20 minut, které jsem u nás kdy viděl. Naopak soupeř po gólu na 2:1 našel nové morální síly, my jsme se asi zalekli vítězství a pak už jsme se do toho až do konce zápasu nemohli dostat. Byla to od nás křeč a ten duel nám zkrátka nevyšel. Nutno ale říct, že Vaňov si to za bojovnost zasloužil, v kabině jsem použil výraz že nás prostě 'přechtěli',“ dodal.

Slavila také rezerva Trmic, která doma díky hattricku Michala Cibríka zdolala Petrovice 4:2. Čtvrtou branku navíc domácí kanonýr nezištně připravil Benáčkovi.

„Čtvrt hodiny před zápasem nás bylo deset, takže musel nastoupit i Bery, což je ročník 1975. Na to, že jsme byli de facto ve splácané sestavě, jsem spokojený nejen s výsledkem, ale i s předvedenou hrou. Kluci mě mile překvapili,“ uvedl po zápase trenér domácího celku David Vávra.