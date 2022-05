„Byl to zápas o první místo, takže tam tentokrát bylo trochu víc emocí, než obvykle,“ hodnotil duel jeden z domácích střelců Lukáš Kohout. Ten se na začátku druhé půle postavil k pokutovému kopu, jenže neproměnil. Naštěstí pro něj otevřel v 65. minutě skóre Daniel Kanive, sám Kohout pak chvíli před koncem pečetil tři body druhým zásahem. „Odčinil jsem penaltu, navíc to pro mě byl první gól v sezóně,“ neskrýval radost, kterou dal najevo i oslavou s dresem nad hlavou.

„Moc hezký fotbal to ale nebyl, spíš jsme to ukopali. Výhra je pro nás ale důležitá, naší prioritou je v tuto chvíli postup, takže se dá říct, že to pro nás byl zápas jara o šest bodů,“ přiblížil skorotické plány.

V ostatních střetnutích překvapovali outsideři. Poslední Povrly B zaskočily Valtířov (2:1), předposlední Chabařovice B smetly třetí rezervu Trmic 7:1.

Ve II. třídě nezaváhal žádný favorit z předních pozic. Vyhrály Neštěmice B, Petrovice i Velké Březno, které se díky volnému losu Sebuzína osamostatnilo na čele tabulky.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých – 19. kolo:

Velké Březno – Povrly 5:0 (17. Říha, 66. Charvát, 68. Vondráček, 81. Radla, 83. z pen. Židek)

Vaňov – Libouchec B 7:2 (15. Cibrík, 4. Zeman, 26. z pen. Zeman, 31. Vlček, 51. Cibrík, 75. Zeman, 89. Berger – 66. Vyhnal, 84. Podráský)

Neštěmice B – Trmice 6:2 (3. Sloup, 30. Bubla, 39. Sloup, 43. Schorsch, 44. Sloup, 47. Nauš – 8. Vávra, 54. Vyleťal)

Přestanov – Tisá 1:3 (77. Charvát – 41. Včela, 43. Beneš, 88. Koštoval)

Chlumec B – Petrovice 1:4 (47. Lukeš – 5. z pen. Klepsa, 59. Klepsa, 88. Polák, 90. Klepsa)

Velké Chvojno – Malečov 1:5 (81. Vančura – 7. Doskočil, 27. Varga, 45. Křesánek, 67. Růžička, 86. Kovařík)



III.třída dospělých – 15. kolo:

Chabařovice B – Trmice B 7:1 (24. z pen. Levinský, 32. Kytka, 42. Kytka, 44. Kytka, 47. Wejmelka, 81. Mikeš, 89. Culek – 59. Líbal)

Svádov-Olšinky B – Lokomotiva Děčín 3:3 pen. 5:3 (25. Kresl, 65. Vanša, 78. Doskočil – 50. Nistor, 70. Němeček, 72. Bartko)

Skorotice – Brná B 2:0 (65. Wallach, 88. Kohout)

Valtířov – Povrly B 1:2 (79. Pták – 64. Pittner, 60. Rajtora)

Dubice – Velké Březno B 7:1 (36. Zita, 52. Sváda, 61. Smetana, 67. Gulykáš, 79. Gulykáš, 82. Pocedič, 85. Pocedič – 3. Studnička)