Luxusní zázemí, skvělý pažit i slušná divácká základna. Fotbal má v Trmicích svou tradici. Jenže po reorganizaci zdejší klub spadl do okresního přeboru a od té doby se marně snaží vyškrábat zpátky nahoru. „Věříme, že do třetice všeho dobrého už to vyjde,“ doufá sekretář oddílu Martin Rutar.

Kousek od říčky Bíliny tomu letos podřizují vše. „Domů“ se vrátil zkušený útočník Pavel Uhlíř, rozpadajícímu se Střekovu vyfoukli Trmičtí ve volném přestupním okně kanonýra Dominika Dvořáka. Touha vrátit se mezi krajské souputníky jde cítit na každém kroku. „První rok to nevyšlo kvůli rozhodčím, tehdy šel nahoru Vaňov,“ zmíní starou křivdu Rutar. „Loni jsme měli dobře našlápnuto, ale sezónu zastavil koronavirus. Letos to bude ještě těžší, protože dobré posily přivedly také Chabařovice a Povrly, ale věřím, že můžeme uspět. Krajská soutěž by Trmicím slušela,“ dodává s odkazem na dlouholeté působení v I. B třídě i v I. A třídě. „Dnešní předseda klubu Miroslav Petr tu kopal i krajský přebor,“ doplní.

Na tuto dobu si jistě vzpomenou i pamětníci. Těm také vytanou na mysli stará okna, skrz která do šaten táhlo, a sprchy, do nichž se hráčům příliš nechtělo. To je ale od léta 2018 minulostí. Klub totiž disponuje zcela zrekonstruovaným zázemím, a když nyní vkročíte do trmických šaten, máte skoro pocit, že jdete hrát divizi. „Táhlo se to, pořád to něco zdržovalo,“ vzpomíná Rutar na opravy, které nakonec skončily v létě 2018. Paradoxně v době, kdy klub žuchl do okresního propadliště. Slavnostní otevření 1.9.2018 tak mělo hořkou příchuť okresní premiéry. Pochvalu si zaslouží také zdejší pažit, i ten by snesl nároky vyšší soutěže. „To je zásluha pana Brodského, což je zdejší správce. On to má skoro jako své děcko,“ nebojí se familiérního přirovnání oddílový sekretář. „Dřív pracoval jako stavební dozor, takže rekonstrukci hřiště před 13 lety si ohlídal. Je tam výborná drenáž, takže i když hodně zaprší, nevadí nám to,“ pochvaluje si. „Je pro nás stejně důležitý, jako třeba pan Kolankiewicz pro Mojžíř,“ složí poklonu i známému a letitému pracantovi z druhého konce města.

Zdejší MSK má zatím k postupovým bojům nakročeno slušně. Měl sice slabší rozjezd, ale teď už šlape. „Rozstřílel se Dominik Dvořák, navíc máme dobrou partu,“ míní Rutar. Ta by mohla podle něj rozhodovat v závěru. „Podle mě to bude spolu se štěstíčkem hlavní aspekt. Škoda, že se nám zranil Radek Němeček, jenž se po příchodu z Libouchce rozehrál do skvělé formy,“ zalituje.

Právě závěr sezóny může být pro Trmice klíčový. Během podzimu totiž nastoupí na půdě zřejmě největších konkurentů, na jaře naopak přivítají Povrly i Chabařovice doma. „Podle mě je to spíš výhoda. Také loni jsme měli kvalitní zimní přípravu a věřím, že jaro bychom udělali. Jsem toho názoru, že rozhodovat se bude až na samém konci a jsem rád, že budeme mít oba soupeře doma,“ těší se Rutar. Pokud má pravdu, rýsovat se může velice zajímavý finiš. Mimo Povrlů čtyři kola před koncem totiž v posledním kole přijedou do Trmic právě Chabařovice. Také je postihl při reorganizaci nucený pád, možná se tak dočkáme bitvy kdo s koho.

TŘI DRAVCI A JEDNA TICHÁ VODA

Kandidáty na postup z okresního přeboru do I. B třídy nejsou jen Trmice. Po místence v krajské soutěži pokukují minimálně dva další vážní zájemci, v pozadí číhá i další bývalý účastník. Tím je velkobřezenská Jiskra. „Myslím, že zatím máme stále ještě mladé mužstvo, které dělá hodně chyb. Pořád máme téměř polovinu kluků z dorostu, ještě se musíme vyhrát, máme čas,“ řekl předseda klubu David Řezáč. „Párkrát jsme teď zbytečně ztratili, řekl bych, že jiné týmy tomu věnují daleko větší snahu a netají se tím,“ narážel například na Trmice, které přivedly zkušeného Uhlíře či jednoho z elitních střelců loňské I. A třídy Dominika Dvořáka ze Střekova. Podobně jsou na tom Povrly, jež z Neštěmic přetáhly zkušené duo Alexandr Urbánszký – Jan Čisár. Právě druhý jmenovaný dal loni v I. A třídě ještě o gól víc než Dvořák a v nedokončeném ročníku se stal nejlepším střelcem. Snaha o postup jistě není cizí ani ambiciózním Chabařovicím, v jejichž dresu září například nestárnoucí Michal Culek. „Určitě chceme nahoru, byl to jeden z předsezónních cílů,“ vypálil odpověď bez rozmyslu současný trenér Lukáš Král.