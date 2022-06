Už jste něco podobného zažil? Že bych měl v jeden den dva zápasy, to ne. Ale nevadí mi to, protože já si zachytám rád. Jinak za áčko a béčko už jsem chytal, když se zranil druhý brankář, to jo.

Jaká ta utkání v jeden den byla?

V obou jsme byli lepším týmem. A oba zápasy skončily shodně 6:0! S áčkem jsme dopoledne porazili Tisou, s béčkem jsme pak vyhráli v Povrlech. Nebyl jsem vůbec unavený, měl jsem v tom prvním utkání maximálně pět zákroků a pár přihrávek. Ve druhém duelu jsem v brance ani nemusel stát. (smích)

Co jste mezi zápasy stihl?

První utkání začínalo v deset, končilo ve dvanáct, druhé začínalo ve dvě. Jel jsem domů na Severní Terasu vyvenčit psa a hned do Povrl. Já před zápasy vůbec nejím, takže jsem nejedl ani teď, na to nebyl čas. Jen ráno jsem měl snídani a kávu.

Vychytal jste dvě nuly, tak jste musel platit dvakrát do kasy?

To ne. V Trmicích platíme jen za první nulu v áčku, v béčku se to neřeší.

Dalo dva zápasy v jeden den víc kluků?

Ano, béčku pomáhá víc hráčů z áčka.

A vy jste chytal na jaře spíš za béčko, nebo za áčko?

Chytal jsem tak napůl s kolegou Maxem (Maximilián Vávra - pozn. autora). Je to skvělý gólman a jsem rád, že zrovna on je můj parťák.

Jaké jaro Trmice měly?

Skvělé. Já jsem si užíval výhry. Ale bohužel i prohry, které nás pak v áčku stály postup do I. B třídy.

Takže oproti podzimu na Střekově nebe a dudy, co?

Já jsem věděl, do čeho na Střekově jdu. Mám ho v lásce, protože jsem tam začínal. Byl jsem rád, že jsem si zase mohl na Střekově zachytat, je tam skvělá parta.

A když jste šel na jaře do Trmic, bylo to v klidu?

Bylo. Můj odchod brali. Vše mám s vedoucím Boďou (Bohdan Stakič – pozn. Autora) vyřešené, na kluky se chodím koukat. I teď po těch dvou zápasech jsem jel na domácí zápas Střekova.

Mluvíte o Střekovu hezky, ale ty debakly na podzim… To muselo být pro brankáře otřesné.

Bylo. Každý zápas jsme dostávali hodně gólů. To mě psychicky ničilo, fotbal mě moc nebavil. V Trmicích jsem dostal chuť si zase zahrát. V příští sezoně bych se s mým týmem chtěl dostat do B třídy.

Jak budete trávit fotbalové prázdniny?

Futsalem. Hraju za Rapid, začne nám příprava na ligu. U mě je futsal na prvním místě, kluci v Trmicích to ví.

Vy jste si už v dresu Rapidu zachytal ligu. Jaké to bylo?

Chytal jsem proti Mělníku a plzeňskému Interobalu. Byl to neskutečný zážitek. Pro takové zážitky pořád makám. Jinak stabilně chytám za béčko Rapidu. Ale kdybych na to kašlal, tak bych mohl také skončit v Rapidu E, kde jsem si tuto sezonu také zachytal, abych kluky doplnil.

Jaká je šance, že budete v áčku chytat víc?

Ty šance mohou být velké i malé. Záleží na mě, jak se tomu budu věnovat. Já jsem hlavně rád, že jsem někdy před čtyřmi pěti lety dostal šanci chytat za Rapid, děkuji za to předsedovi Matěji Čapkovi. Teď je to prostě můj sport číslo jedna. Pořád se učím, pořád makám. Je mi teprve 22, tak šanci mám.

Pouštíte si futsal doma, učíte se od známých brankářů?

Ano. Studuji videa a tak dál. Buď koukám na zápasy, nebo na nějaké tréninky. Je to prostě o tom makat. V této sezoně mi hodně pomohl kolega gólman Dan Klečka. Díky němu jsem futsalově hodně vyrostl.

A jaké pro vás je přepnout z futsalu na fotbal?

Je tam velký rozdíl ve stylu chytání. Nejtěžší je přepnout z futsalu na fotbal. Stále mám spíš futsalové návyky, takže někdy je to pro mě takový skok a umění. (smích). Opravdu, nedělám si srandu. Futsal je hlavně o taktice, je rychlejší a pro gólmana je hra zajímavější. Více si zachytáte. Futsal mě naplňuje víc než fotbal. A také mě víc baví.