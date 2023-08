Po vítězství v okresním přeboru jste se rozhodli vzít postup do I. B třídy. Bylo to jednomyslné rozhodnutí? Sedli jsme si na dokopné po zápase v Chabařovicích a bavili se o tom. Samozřejmě víme, do čeho jdeme, jaké máme zázemí, že se týmům u nás nebude hrát nejlíp, ale máme hodně mladý tým a skvělou partu. Kdy jindy si to vyzkoušet než tento rok, navíc když po sezóně bude reorganizace a nikdo neví, co bude potom.

Svaz vám dal za úkol splnit několik náležitostí, zejména ohledně zázemí. V jakém stádiu se aktuálně „modernizace“ nachází?

Musíme to stále brát tak, že jsme malý klub, který si ve výsledku platí všechno sám, až na nějaké malé sponzorské dary od lidí, kteří mají fotbal v Sebuzíně rádi. Za posledních pět let jsme si zrekonstruovali kabiny, sociální zařízení a kiosek, takže tam je to v pořádku. Letos v létě jsme se proto zaměřili na střídačky, které jsme vybudovali nové. Nejvíce nás tlačí bota na hřišti to všichni víme, ale bez vody se toho moc dělat nedá. Pomoc ohledně vybudování studny máme přislíbenou od města Ústí nad Labem, tak uvidíme jak to dopadne.

Samozřejmostí je určitě také posílení hráčského kádru. Jaké proběhly přes léto změny?

V týmu máme nějakých dvanáct kluků, kterým ještě nebylo ani třicet let, takže nějaké velké doplňování týmu by bylo zbytečné. Také ale víme, že I.B třída je úplně jiná úroveň, proto se snažíme posílit zhruba o tři hráče. Dotaženo by to mělo být tento týden a určitě budou představeni. Nejsme klub, který by mohl rozhazovat, takže vybíráme pečlivě. Nejde jen o hráčskou kvalitu, ale také o povahu, ta je u nás snad ještě důležitější.

A co příprava?

U nás je příprava celoroční (úsměv). Když není fotbal děláme brigády. Po sezóně jsme si dali 14 dní pauzu, poté se začalo s opravami, sekáním a různými drobnostmi kolem hřiště. Co se týče samotné přípravy, ta začala v půlce července nabíráním fyzické kondice. Je to neoblíbená část, ale potřebná. Trénujeme dvakrát týdně a sehrajeme jedno přípravné utkání v sobotu 5. srpna s Duchcovem.

Jaké budou ambice Sebuzína v nováčkovské sezóně?

Jak už jsem říkal, máme hodně mladý tým, většina kluků si nikdy takovou soutěž nezahrála, takže si to jdeme hlavně užít, nabrat nové zkušenosti a především neudělat ostudu. Jelikož má být reorganizace, tabulku extra řešit nebudeme.