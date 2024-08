Nadcházející sezóna by podle Zitka mohla významně konkurovat té uplynulé, v níž se o vítězství v okresním přeboru do posledního kola rvaly rezerva Neštěmic a Střekov. "Po dlouhé době jsme měli dva týmy, které bojovaly o postup do I. B třídy, navíc až do posledního možného okamžiku. Nakonec se tedy radovaly oba, ale aby padlo vyvrcholení v penaltách v posledním zápase sezóny, to snad nepamatuji," vrátil se k finiši loňského dramatu.

Pojďme tedy ještě na skok do historie. Poslední kolo se hrálo souběžně, navíc poměrně daleko od sebe, v Petrovicích a v Neštěmicích. Jak jste měl vyřešené předávání poháru a případný přejezd mezi oběma destinacemi?

V Neštěmicích byl v tom zápase nějaký úraz, takže výsledek Střekova z Petrovic jsme věděli dřív, tím spíš, že v Neštěmicích šel zápas až do penalt. Navíc jsme byli domluvení, že v nejhorším případě bych přijel na střekovskou dokopnou a pohár by si jeho hráči v případě neštěmické prohry oficiálně převzali tam. S Bohdanem Stakičem (šéf Střekova) jsme ale byli v kontaktu a kluci stejně čekali na závěr penaltové loterie mezi Neštěmicemi a Malečovem v kabině v Petrovicích.

Ačkoliv se tahle otázka týká spíše krajských soutěží, nedá mi to nezeptat se na kauzu Brná. Co říkáte na to, že tým z Ústecka, který vedl těsně před koncem krajský přebor, nakonec soutěž vůbec nedohrál?

Je to… (přemýšlí) Jak to nazvat… Nešťastné rozhodnutí jednoho člověka, který to dotoval. A oddíly závislé na jednom člověku, to nikdy není dobré. Navíc Brná už posledních pár let nebyla Brná. Když jsem já ještě hrával fotbal, to byla éra Karla Koubka, bratří Láchů, Topinky, Bukáčka, byli tam kluci, kteří měli s Brnou nějaké spojení. Teď už to takové nebylo a byli to řekněme žoldáci, i proto to dopadlo, jak to dopadlo.

Letos bude tento klub hrát III. třídu okresního přeboru. Nemáte strach z podobného excesu?

Tomu se úplně zabránit nedá asi nikdy. Loni se to stalo třeba Chabařovicím, jejichž béčko se v průběhu ročníku z této soutěže odhlásilo. Je to nejnižší soutěž, která je, bez urážky ke všem, na hranici neregistrované úrovně. Děláme to hlavně proto, abychom vyšli vstříc těm nejstarším fotbalistům, kteří zde chtějí v klidu dokopat své kariéry. Mohou tedy například hrát v pátek, je zavedeno hokejové střídání a podobně. Zkrátka snažíme se to co nejvíc přizpůsobit jim. Navíc v týmu Brné se letos vrací to zdravé jádro, takže věřím, že se podobnému scénáři vyhneme.

Neštěmice B vyhrály loňský ročník okresního přeboru Ústecka

Fotbalisté Neštěmic B přebrali pohár pro vítěze okresního přeboru 2023/2024 | Video: Deník/Daniel Brzák

V nejnižší soutěži je jen šest týmů. Čím to podle vás je?

Hodně mančaftů chce do krajských soutěží a myslí si, že to je výhra. Jenže není. V I. B třídě máme letos devět týmů z našeho okresu, z toho tři ale prakticky neustále bojují o udržení. Podle mě je daleko lepší hrát o čelo v okresních soutěžích, než jezdit ty dálky, které někdy v I. B třídě jsou, a pak soutěž třeba skoro nedohrát. V minulosti byly podobné případy třeba Chabařovice, které hrozně chtěly nahoru ale už jsou vyléčené, nebo Vaňov, jenž šel jako vítěz okresu do krajských soutěží a rok poté málem skončil.

Hrát se bude čtyřkolově každý s každým. Jiná herní varianta nebyla? Třeba že by bylo v okresním přeboru i třetí třídě po deseti mužstvech?

Tuhle myšlenku jsme měli, chtěli jsme udělat dvě druhé třídy po deseti týmech a pak hrát nadstavbu pět lepších spolu a pět horších. Ale nakonec jsme šli raději na ruku těm celkům ze třetí třídy, které stále chtějí pokračovat, a kde jsou, jak už jsem říkal, starší kluci, kteří se zkrátka nechtěli honit s těmi mladými. Třetí třída vlastně vznikla na jejich žádost, vyslyšeli jsme především hlasy klubů. V nejnižším patře tak jsou týmy, které vyloženě chtěly hrát III. třídu, ostatní postoupily nahoru, ačkoliv toto právo původně náleželo jen béčku Mojžíře. Z mého pohledu je to určitě lepší, než přicházet o možné účastníky.

Jaký máte názor na restrukturalizaci soutěží? A máte na ně už nějaký ohlas?

Ohlasy zatím žádné nemám, ale myslím, že to musí přijít. Za mě je nesmysl mít dvě, tři třetí ligy, navíc o osmnácti účastnících, další pak mít ve čtyřech různých divizích po šestnácti mužstvech.

Jaké novinky čekají letos ústecký fotbalový okres?

Osobně bych vypíchl hlavně hodně derby v I. B třídě, ačkoliv to úplně nespadá pod okresní soutěže. Vrací se spousta měření sil mezi sousedy, třeba Neštěmice s Mojžířem nebo Trmice s Hostovicemi. To bude mít určitě náboj a myslím, že tato soutěž bude díky tomu opravdu navštěvovaná. V I. A třídě nebo krajském přeboru tolik takových zápasů nebude, protože nám tam zbylo po jednom účastníkovi.

Kdybyste měl závěrem pozvat ústeckého diváka na nadcházející sezónu, na co by to bylo?

Po dlouhé době budeme mít v okresním přeboru 14 týmů. I proto očekávám, že půjde o vyrovnanou soutěž. Jsou tam týmy, které to chtějí hrát, plus některá zajímavá béčka krajských celků. Tím hlavním gró ale podle mě stále zůstává užít si ten relax a volný víkend u fotbalu, což je stále nejnavštěvovanější kolektivní sport. A samozřejmě k němu patří i ta klobása a pivko (úsměv).