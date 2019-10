/ROZHOVOR/ V srpnu mu bylo třicet let a vinou několika okolností je v roli, která zpravidla patří padesátníkům. Lukáš Král vede v nové sezoně fotbalisty Chabařovic jako hlavní trenér, do funkce si ho přáli samotní hráči. Role „mlaďase“ s píšťalkou a stopkami zatím Královi sedí výborně, po šesti kolech okresního přeboru má Slovan na kontě pět výher.

Bývalý brankář a nyní trenér Chabařovic Lukáš Král. | Foto: archiv trenéra

Je vám 30 let a už trénujete dospělé fotbalisty. Kdybych vám tento scénář řekl před deseti lety, bral byste ho?

Určitě ne, nechtěl bych to (smích). Do poslední chvíle jsme čekali, zda zlákáme Martina Votavu jako trenéra, to ale nedopadlo. Kluci navrhli, abych koučoval já. Po nějakém přemýšlení jsem se nakonec rozhodl, že do toho půjdu. Zřejmě odtrénuji tuto sezonu. Pak se uvidí, co dál.