Tříbrankové manko nabrali Vaňovští v závěru první půle. V poločasové přestávce museli trenéři v kabině hostujícího celku zvýšit hlas. Miroslav Zeman a Jan Rytíř kromě taktických týmových pokynů mluvili k hráčům jednotlivě. „Trenér mi řekl, že pokud nedám do pěti minut gól, tak půjdu ze hry,“ smála se vaňovská šestka.

Zda byla výše zmíněná výhružka myšlená vážně, se už asi nikdo nedozví, každopádně Jan Šimurda do druhého poločasu vlétl jako uragán. V prvních dvou minutách skóroval dvakrát a hned měl zápas zcela jiný náboj.

„První branka padla hned po rozehrání druhého poločasu, dostal jsem průnikovou přihrávku od Honzy Zemana a ve skluzu jsem zakončoval přes brankáře. Druhý gól vznikl díky špatné rozehrávce soupeře. Míč mi přihrál Honza Zeman a já zakončoval ke vzdálenější tyči,“ okomentoval raketový začátek druhé půle bývalý hráč FK Litoměřicka.

Hattrick dokonal v samotném závěru zápasu, kdy za stavu 3:3 po trefě Cibrika vystřelil svému týmu první tříbodovou výhru v letošní sezóně.

V probíhající sezóně vstřelil Šimurda už pět branek, ale dříve se snažil gólům zamezit. „Začínal jsem jako brankář. Jednou na tréninku jsem si vykloubil palec u ruky a od té doby už hraji v poli. Hrál jsem na všech pozicích, nejčastěji střední zálohu nebo podhrotového útočníka. Od doby, co jsem se vrátil do Vaňova, hraji už jen útočníka,“ shrnul vývoj kariéry Jan Šimurda.

NASTOUPIL PO NOČNÍ

Ten měl dříve slušně rozjetou kariéru. Ve dvanácti letech přestoupil z Vaňova do FK Ústí nad Labem, později hrál krajský přebor za FK Litoměřicko. Do velkého fotbalu ale nikdy nenakoukl. „Měl jsem dost šancí hrát vyšší soutěže, akorát rozhodovala moje lenost a to, že jsem začínal chodit na méně tréninků. Teď už pracuji, stačí mi si s klukama jít o víkendu zahrát,“ objasnil.

Právě k jeho zaměstnání se váže poslední poslední zajímavost. Šimurda totiž dělá na noční směny, na zápas ve Svádově, který měl výkop už v 10.30, šel prakticky rovnou z práce. „Na zápas jsem se příliš nepřipravoval. Z práce jsem přišel brzy ráno, takže jsem byl rád, že jsem se alespoň trochu prospal,“ poznamenal mladý fotbalista.

I proto si místo v této rubrice zaslouží, ač například Lukáš Mach z Chlumce zaznamenal ve stejné soutěži čtyři trefy do sítě Křešic. Kdo ví, třeba zde bude příští týden právě chlumecký kanonýr.