Podle záběrů z videa, které však inkriminovaný moment zabírá z velké dálky, a podle zápisu o utkání, měl po udělené červené kartě napadnout hlavního sudího, a to jak fyzicky tím, že mu dal hlavičku, tak slovně.

„Tělesné napadení. Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám,“ je uvedeno v rozhodnutí disciplinární komise.

„Byla tam vymyšlená penalta, což jsem s hlavním rozhodčím slovně řešil. On mi dal červenou kartu za to, že jsem do něj prý strčil, tak jsem mu ukázal, co znamená strčení,“ nabídl svůj úhel pohledu Čítek, jenž naopak sám upadl, jak ukazuje video. „Určitě jsem mu ale nedal hlavičku. Nejvíc mě štve, že celou věc vyřešili, aniž by si mě pozvali k vysvětlení a do tří dnů rychle vydali nějaké rozhodnutí. Člověk to dělá amatérsky, ve svém volném čase, zdarma. Jestli si někdo myslí, že mohu jen tak z rodinného rozpočtu vytáhnout 15 000 na fotbal, tak asi sedí v hodně vysokém křesle,“ ohradil se zkušený fotbalista. Pokud by pokutu neuhradil, řády delegují povinnost na klub.

O nejvyšší trest v historii ústecké disciplinárky ale nejde. V roce 2017 napadl Jiří Pšotka sudího během zápasu i po zápase u vstupu do areálu, za své běsnění vyfasoval doživotní zákaz startu a pokutu 10 000 Kč. Stejnou pokutou byl potrestán i jeho klub Velké Březno. Pšotka s fotbalem skončil, stejný osud nejspíš čeká i 46letého Čítka. „Už teď jsem hrál jen příležitostně, za dva roky už se asi vracet nebudu. Takhle jsem končit nechtěl, ale co se dá dělat, alespoň už mě nebude nic bolet. Největší radost z mého konce bude mít můj ortopéd.“