Pravda, potřeboval na ně dva zápasy, když nastoupil za A i za B tým, v obou případech však řídil výhry svého týmu. Áčko, kde se trefil čtyřikrát, uspělo 6:2, béčko nasázelo Svádovu B deset branek, Dvořák zařídil šest z nich.

Třiadvacetiletý kanonýr, jenž vyrostl fotbalově v Neštěmicích, a dál prošel Modlany, Přestanovem a Střekovem, navíc všechno zvládá bez tréninku. „Musím spoléhat na svůj instinkt, jelikož pracovně jsem teď hodně vytížený a nestíhám ani tréninky, ani futsal, kterému se také věnuji,“ prohlásil kanonýr futsalových Tiradores, jehož před sezónou přivedly Trmice za tabulkové odstupné ze Střekova. Dvakrát po sobě nejlepší střelec I. A třídy ale v prvních dvou kolech v okresní soutěži střelecky příliš nezářil, jeho gólový apetit se naplno projevil až nyní.

„Kvůli absenci tréninků jsem se do toho nemohl herně dostat, ani fyzicky na tom nyní nejsem úplně nejlépe. Trenér mi ale dává příležitost, abych se vrátil zpět do formy, a pomalu se to vyplácí,“ poděkoval za důvěru.

Koneckonců, Trmice na jeho střelecký um budou spoléhat. V loňské sezóně stihl ve 14 zápasech v I. A třídě 17 přesných zásahů, a to Střekov nepatřil k nejlepším celkům soutěže. „V okresním přeboru mě zajímá spíš postavení našeho týmu. Věřím, že i přes špatný start soutěže se nám letos podaří náš cíl, kterým je postup zpět do krajských soutěží,“ vyjádřil se šutér, jenž si ve futsalu vyzkoušel i 2. ligu za Rapid.