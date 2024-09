Nad výkonem hlavního rozhodčího nezůstával rozum stát pouze Dubickým, pochopení pro ně měli i domácí. "Dvě červené karty vyplynuly z toho, že sudí nechal třikrát opakovat penaltu v náš prospěch. Hosté pak neudrželi nervy na uzdě, ale upřímně je mi Dubic líto, taková vyloučení si nezasloužili," líčil po utkání trenér Skorotic Karel Walter.

Za pravdu mu v úterý dala i okresní komise rozhodčích, která Daniela Weigerta vyškrtla z listiny sudích. "Nebude pokračovat, kvůli jeho víkendovým výkonům byl vyřazen z aktuální listiny sudích," potvrdil šéf zmíněné komise a bývalý rozhodčí Petr Kolátor.

"Zda nadále pískám nebo ne je moje soukromá věc," reagoval sám Weigert na dotaz Deníku s tím, že za svými rozhodnutími během inkriminované utkání si ale stojí.

RUKA I NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

A o co konkrétně tedy v utkání šlo? První červenou kartu obdržel v 85. minutě golman Dubic Opálecký za hru rukou mimo vápno. "Vyběhl si na hranici brankoviště pro míč, který mu o drn vyskočil na ruku, určitě v tom nebyl úmysl. Hlavní to navíc vůbec neviděl, rozhodnutí učinil až po konzultaci s jedním ze svých náctiletých asistentů, což byl synáček od domácího kiosku," rozčiloval se vedoucí hostujícího mužstva Jiří Vinš, jenž byl později také vyloučen.

"Červená karta pro hostujícího brankáře, který si vyběhl pro balón na hranici pokutového území, přičemž mu balón vyskočil a brankář úmyslně zahrál rukou mimo pokutové území," shoduje se ještě popis situace v zápise o utkání i od samotného rozhodčího. "Ta první červená byla za mě jasná, ruka mimo vápno," přidal svůj názor Walter.

Video z utkání okresního přeboru mezi Skoroticemi a Tisou v sezóně 2023/2024

Skorotice - Tisá | Video: Deník/Daniel Brzák

Hosté v tu chvíli vedli 4:3, Skorotice ale dokázaly proti oslabenému soupeři, za nějž dochytal duel hráč z pole Jaroslav Koutný, v 90. minutě vyrovnat. O vítězi tak rozhodoval až penaltový rozstřel, v němž nechal hlavní arbitr opakovat hned několik pokutových kopů domácích, v jedné sérii dostaly Skorotice dokonce tři pokusy.

NECHYBOVAL JSEM

"Při rozstřelu byli oba golmani informováni, že povoluji přešlap z brankové čáry cca. o půl metru. Hráč z pole, který dochytal utkání za vyloučeného brankáře Dubic, ale přešlápl lajnu oběma nohama zhruba o metr. Proto jsem nechal penaltu opakovat," hájil se u momentů, jež rozdmýchaly emoce, Daniel Weigert.

"Stále mě to nenechává chladným," snažil se hledat slušná slova Vinš i s odstupem několika dnů. "Hned bych byl zase vulgární. Už se k tomu nechci moc vyjadřovat, snažím se raději zapomenout."

Nakonec se ale přeci jen rozpovídal. "Mně už se jeho výkon nelíbil v Petrovicích, už tam jsem nebyl spokojený, ale to jsem ještě překousl. Chyba se stane, ne pokaždé to člověku sedne, takže jsem to bral. Ale to, co předvedl nyní, už bylo nad rámec všeho. Domácí hráč kopne penaltu asi tři metry vedle brány a on jí nechá opakovat s tím, že se náš brankář předčasně hnul. To se stalo dohromady celkem pětkrát."

Vyústění? Tryskající emoce hostů, kteří počastovali Weigerta několika nevybíravými výrazy. Po dvou žlutých tak postupně viděli za hráče Patrik Pocedič i vedoucí Vinš, tentokrát ale zcela po právu. I proto opustili podle Vinšových slov hřiště bez dalších protestů, což potvrzuje i zápis o utkání.

close info Zdroj: IS FAČR zoom_in Popis inkriminovaných momentů a červených karet od rozhodčího Daniela Weigerta v zápise o utkání.

"Jsem zvědavý, jak se k tomu postaví disciplinárka," zamýšlel se Vinš po utkání s tím, že Dubice nejspíš podají odvolání. "Minimálně u těch dvou žlutých. A snad to půjde změnit i u Opáleckého. Nejhorší je, že jsme to o víkendu neodnesli jediní," dodal na závěr.

Podle informací Deníku měl stejný sudí následně několikrát hrubě chybovat i v nedělním utkání Povrly - Vaňov (0:6), kdy například neuznal regulérní branku domácích. Dvě nepovedená utkání mu pak nakonec zlomila vaz.

VÍTĚZ? DUBICE

Penaltovou loterii nakonec přeci jen ovládly 6:5 Dubice, které si tak odvezly dva body za výhru 5:4 po penaltách, jež aspoň částečně zmírnila hořkou pachuť z utkání.

"Jinak to bylo utkání v naprostém klidu, remíza odpovídala dění na hřišti," shrnul na závěr duel za domácí stranu Walter, jehož mrzela zbytečná kaňka ze strany sudích na jinak bezproblémovém průběhu. "Mrzí mě, že jsme ho nezvládli za tři body, protože herně jsme byli lepší, ale soupeř vždy z dlouhého nákopu vstřelil branku," litoval i přesto, že jeho tým čtyřikrát dotahoval.

"Na tohle musím reagovat a do víkendu přivedu ještě jednu posilu na pozici stopera. Co se tyče týmu, jsem spokojený jak kvalitně jsme ho letos doplnili, jen nám chybí ještě se sehrát. Věděli jsme, že začátek sezóny bude těžký, teď nás čekají dva favorité z Malečova a Přestanova, které určitě budeme chtít potrápit, a pak už se naladit na další utkání a začít sbírat body," uzavřel domácí kouč.