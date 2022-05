Trmičtí ještě deset minut před koncem prohrávali 3:6, pak však přišel strhující závěr, v němž i díky dvěma brankám v 90. minutě srovnali a nakonec brali bonusový bod za úspěch v penaltách. „Takový finiš jsem dlouho nezažil. Cibrík mohl dát asi osm gólů, naštěstí pro nás je nedal. My soupeře na konci uhlavičkovali, v euforii jsme pak zvládli i penalty, v což jsme v 80. minutě ani nedoufali. Pro diváka to musel být zážitek, pro nás trenéry už to takové terno nebylo,“ shrnul s úsměvem pocity, které zažíval on i jeho protějšek Miroslav Zeman.

Skvělý debut Ukrajince! Božok vystřílel výhru Brné proti druhým Srbicím

„Co mám dodávat. Tragická docházka, Trmice byly ve druhé půli lepší, my si o to víc než půl zápasu koledovali. Prohráli jsme si to sami,“ klopil hlavu brankář Vaňova Martin Růžička. Ten ale ocenil férový duel mezi kluby, které se v minulosti v lásce moc neměly. „Snad poprvé za deset let, co proti Trmicím hraji, jsem s nimi zažil pohodový a klidný zápas. Pochvalu si zaslouží i rozhodčí, který tomu dal nějakou štábní kulturu.“

Na čele II. třídy překvapivě zaváhaly Sebuzín i Velké Březno. První jmenovaný prohrál v Tisé 1:2, Jiskra prožila doslova trapas. Na hřišti posledního Libouchce B lídr prohrál 0:7!

„Máme spoustu zraněných kluků ze základu, ve 20. minutě jsme navíc po vyloučení přišli o další z pilířů sestavy. Neměli jsme to kým dostřídat, takže hráli dorostenci. Naopak domácí si vzali i několik lidí z áčka, prostě se na nás sešli. Byl to zápas dorostenců proti chlapům, statným a zkušeným borcům, kteří to hráli od podlahy. Podle toho to také dopadlo. Nás zlomil třetí gól, pak už to bylo jen o tom, kolik dostaneme,“ řekl kouč Velkého Března Roman Kratochvíl. „Sedm nula jsem asi nikdy neprohrál, ale tentokrát to bylo zasloužené.“

FOTO: Ústecký bazén znovu ozářila olympijská hvězda Seemanová

Po dlouhé době vyhrál také Přestanov, který díky penaltě a standardce udolal Petrovice 2:0. „Oni nedali gól, my jsme byli šťastnější. Pískli nám penaltu, druhá trefa přišla ze standardky," hodnotil přestanovský kapitán Martin Charvát. „Pak už to nebyl fotbal, bránili jsme, dvacet minut jsme po vyloučení hráli v deseti. Fakt to pytlíkujeme," obhajoval strategii, která vedla ke tříbodové radosti po dlouhé době.

„Taky jsme to náležitě oslavili. Hrajeme to pro žízeň. Chápu, že nalákat k nám někoho, když nemáme domácí hřiště a dva roky hrajeme venku, je těžké. Pokud má někdo ruce a nohy a chce hrát, ať se ozve," oslovil nepřímo zájemce o pohodovou partu a okresní fotbalovou úroveň.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých – 20. kolo:

Povrly – Velké Chvojno 2:1 (9. Poborský, 72. Kajzr – 78. Borkovec)

Malečov – Chlumec B 3:1 (44. Růžička, 68. Křesánek, 78. Doskočil – 60. Weber)

Petrovice – Přestanov 0:2 (10. z pen. Gasiorovszki, 36. Gasiorovszki)

Tisá – Sebuzín 2:1 (47. Feix, 79. Beneš – 83. Smatana)

Trmice – Vaňov 6:6 pen. 5:4 (60. Uhlíř, 68. Duna, 89. Vyleťal, 90. Tadlánek, 42. Tadlánek, 73. vl. Pollach – 17. Budka, 31. Berger, 44. Cibrík, 53. Cibrík, 83. Cibrík, 67. Berger)

Libouchec B – Velké Březno 7:0 (22. vl. Židek, 28. Strádal, 53. Pour, 59. Pour, 65. Houda, 86. Stehlík, 84. Strádal)



III.třída dospělých – 16. kolo:

Trmice B – Dubice 2:4 (60. Hradecký, 68. Rosička – 4. Lácha, 35. Lácha, 53. Gulykáš, 54. Bude)

Velké Březno B – Sebuzín B 6:2 (10. Pták, 42. Kolev, 52. Charvát, 69. Pták, 73. Krejza, 80. Řezáč – 33. Smatana, 89. Jaroš)

Povrly B – Skorotice 0:8 (10. Vojtěchovský, 28. Vojtěchovský, 30. Vojtěchovský, 40. Vojtěchovský, 60. Walter, 65. Smítka, 80. Vojtěchovský, 82. Zeman)

Brná B – Svádov-Olšinky B 4:0 (20. Bozhok, 30. Bartoš, 56. Páv, 77. Bartoš)

Lokomotiva Děčín – Chabařovice B 9:0 (3. Rangl, 17. Rangl, 21. Nistor, 34. Grund, 36. Grund, 60. Rangl, 62. Nistor, 81. Nistor, 88. Nistor)