Opět nezaváhali hráči Vaňova, ačkoliv výsledek 3:1 proti Chlumci B nevypadá příliš jednoznačně, domácí zahodili řadu brankových příležitostí. Překvapivě dlouho se trápila na hřišti posledního Valtířova také třetí Tisá, výhru 3:1 jistil až sedm minut před koncem Babača.

Rezerva Trmic, která prahne po postupu do I. B třídy, přivítala béčko Chuderova, které je čtvrté, zápas se však nesl jasně v režii domácích. Ti ovládli už úvodní pětačtyřicetiminutovku 4:0, nakonec slavili i díky dvěma brankám Lukáše Jaroše 6:1.

ZÁVĚREČNÝ OBRAT

Hned dva dvougólové střelce oslavuje také SKP Sever, které předvedlo závěrečnou smršť v Mojžíři. Domácí vedli ještě v 81. minutě 3:1, jenže pak snížil svou druhou brankou v zápase Adam Lukeš. Tři minuty před koncem srovnal Dušan Skála, který navíc v 90. minutě odpálil tříbodovou radost spoluhráčů svým druhým zásahem. „Ještě pár hodin před zápasem nás bylo jen šest,“ líčil hrdina závěrečných sekund. „V první půli jsme udělali dost chyb, vedení jsme soupeři darovali. V šatně jsme si toho dost řekli, jeden z pokynů zněl, že musíme víc střílet,“ popisoval.

To vedlo ke srovnání na 1:1, hosté pak měli i další šanci, ovšem za jejich neproměňování je Mojžířští dvakrát potrestali. Ani hosté však neřekli poslední slovo. „V závěru jsme vrhli vše do útoku, gól na 3:2 nás ještě více nakopl. Vítězný gól byl pak o štěstí, centroval jsem na zadní tyč, ale zafoukal správný vítr a zapadlo to až za brankáře,“ glosoval tříbodový zásah střelec, jenž pochválil i brankáře svého týmu. „Hodně nás podržel.“

PRVNÍ VÝHRA OD ZÁŘÍ

První výhru od 15. září slaví ve III. třídě přeboru fotbalisté Skorotic. Ti doma zdolali ve skupině o 5. – 8. místo Dubice 5:2. Hořkou příchuť měl zápas pro hostujícího Lukáše Poborského, který ve Skoroticích dříve působil, ovšem v dresu Dubic po červené kartě zápas nedohrál. Ve skupině o 1. – 4. místo zdolal Malečov béčko Chabařovic a má už sedmibodový náskok.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS OKRESNÍCH SOUTĚŽÍ:

OKRESNÍ PŘEBOR

Trmice B – Chuderov 6:1 (4:0). Branky: Jaroš 2, Vávra, Duna, Tadlánek, Vöröš – Jelínek. Rozhodčí: Liška. ŽK: 2:2. Diváci:40

Povrly – Velké Březno B 5:2 (4:0). Branky: Kraus, Patka, Coubal, Rajtora, Škoda – Pták. Rozhodčí: Lácha. ŽK: 0:0. Diváci: 40.

Valtířov – Petrovice-Tisá 1:3 (0:0). Branky: Šumpík – Král, Liška, Babača. Rozhodčí: Prekop. ŽK: 0:0. Diváci: 20.

Sebuzín – Velké Chvojno 3:1 (0:1). Branky: Koleček, Kokoška, Burgr – Netolička. Rozhodčí: Kolman. ŽK: 0:5. Diváci: 70.

Vaňov – Chlumec B 3:1 (2:0). Branky: Šimurda, Zeman M., Rytíř – Ludwig. Rozhodčí: Lácha. ŽK: 2:1. Diváci: 50.

Mojžíř B – SKP Sever 3:4 (1:0). Branky: Vondráček, Pavlík, Tichý – Skála 2, Lukeš 2. Rozhodčí: Bechyně. ŽK: 2:1. Diváci: 80.



III. TŘÍDA, O 1. – 4. MÍSTO:

Malečov – Chabařovice B 2:1 (2:1). Branky: Walter, Paluba – Král L. Rozhodčí: Vaverka. ŽK: 0:1. Diváci: 40.

Lokomotiva Děčín – Telnice 6:1 (1:1). Branky: Měchura 3, Nistor 2, Krátký – Vícha. Rozhodčí: Rouče. ŽK: 1:1. Diváci: 40.



III. TŘÍDA, O 5. – 8. MÍSTO:

Skorotice – Dubice 5:2 (1:0). Branky: Telecký 2, Trejbal, Veselý, Bendik (PK) – Filař, Žabka (PK). Rozhodčí: Rouče. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (Poborský). Diváci: 20.

Brná B – Svádov-Olšinky 2:5 (0:4). Branky: Koníček, Mikeš – Nesvadba 2, Franěk, Ajm, Hovhannisjan. Rozhodčí: Kalina. Diváci: 30.