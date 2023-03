Jak byste s odstupem času zhodnotili podzim? MS: Podzimní část sezony hodnotím jako nepovedenou. Bodový zisk nicméně odpovídá přístupu k tréninkům a zápasům, a to i s ohledem na velkou marodku a nedisciplinovanost týmu. PK: Podzimní část sezony, se určitě nehodnotí dobře. Před sezonou a v jejím průběhu se nám dost vážně zranilo několik klíčových hráčů. Doufal jsem, že by se tým mohl doplnit o hráče, kteří v loňské sezoně hráli za béčko, ale nebyl z jejich strany zájem. Byly zde údajně nějaké spory, ale do toho já nevidím, jsem zde prakticky od léta. Na podzim jsem byl spokojen jen se dvěma zápasy, které jsme hráli s Chlumcem a Tisou.

Vůbec se vám nedařilo doma. Víte, proč tomu tak bylo?

MS: Nedařilo se nám doma i venku, souviselo to s lepením sestavy a přístupem hráčů.

PK: Nedařilo se nám nejen doma, ale i venku. Máme hodně mladých kluků, pro které je ohromným skokem přechod z mladšího dorostu do dospělé soutěže. Ale trápila nás nekázeň důležitých hráčů, kteří se nechali zbytečně vyloučit s tresty na půl sezony. Prostě se to poté lepilo.

Venku jste inkasovali velký debakl v Trmicích, dostali jste tam 14 branek. Byla to ta nejčernější kaňka podzimu?

MS: Všechno souvisí s přístupem hráčů.

PK: Do Trmic jsme jeli s tím, abychom takový debakl nedostali, ale… Po srazu na trmickém hřišti bylo všem jasné, jak to asi dopadne. Sešlo se nás totiž pouze deset, z toho byli dva brankáři. Jak jsem již říkal, není kde brát. Čtyři hráči zranění, dva v trestu. Já osobně jsem takový debakl nikdy nezažil.

Předposlední místo na jaře slibuje boj o záchranu. Posílili jste se na něj?

MS: Do jara jdeme bez posil, nic ale nevzdáváme.

PK: Boj o záchranu samozřejmě vnímám, bude to boj až do konce, nevzdáme to. Co se týče posil, nemáme nikoho. Kluci se nám někteří uzdravili, tak do toho půjdeme bojovností.

Jak vůbec vypadala zimní příprava? Chodili hráči trénovat, scházeli se i na přáteláky?

MS: Hráči k zimní přípravě přistoupili ledabyle, ale v posledních týdnech se přístup zlepšuje.

PK: Zimní příprava byla zahájena již v lednu. Vždy dbám, aby byla důsledná a náročná. Je pravda, že docházka nebyla žádná hitparáda. Trénujeme dvakrát v týdnu, jeden den 14 hráčů, druhý jen 7 hráčů. Občas se musel trénink i zrušit. Toto byla pro mně také novinka. Zatím jen trénujeme, dva přípravné zápasy plánujeme pouze na konec přípravy.

Nejlepšími střelci byli na podzim Přibyl a Řeháček. Zůstávají v kádru? Budete se na ně spoléhat i na jaře? Kteří hráči podle vás by měli být oporami týmu?

MS: Řeháček se vrátil do Dobkovic, Přibyl se bude vracet po zranění. Naopak jsme přišli o oporu v brance Petra Kolingera, který zkusí štěstí v Mojžíři. Přejeme mu, ať se zadaří. Oporami by měli být starší hráči v týmu, ať se mladí a nadějní mohou soustředit jen na hru a postupně se zlepšovat a následně to převzít.

PK: Co se týče zmíněných hráčů, tak Řeháček se vrátil zpět do Dobkovic a Přibyl je stále ve stavu zraněných hráčů - již je po operaci. Klíčovým hráčem pro náš tým byl bez pochyby brankář Kolinger, který přestoupil do nedalekého Mojžíře. Oporami týmu musejí být bez debat ti starší hráči. Musejí předat těm mladým své zkušenosti.

Začínáte až 1. dubna. Je to pro vás výhoda v tom ohledu, že se můžete připravovat déle?

MS: Výhoda to určitě je. Předpokládám že se stihnou doléčit zranění hráči. A i náš správce bude rád, že začneme až v dubnu.

PK: Na každý pád to výhoda pro náš tým je, stále čekáme na uzdravení našich marodů.

V této sezoně máte jen jeden tým, oproti té minulé není béčko a ani žáci. Proč došlo k tomu, že jste tyto týmy nepřihlásili? Tuším, že je na vině malý počet hráčů dospělých a i dětí?

MS: Ubývají děti, které chtějí sportovat, souvisí to i se spoustou jiných zájmů dětí. Žáky jsme lepili už v minulé sezóně. Muži dají dohromady sotva jeden tým, už loňské jaro bylo hraniční. Několik hráčů hrálo dva zápasy za víkend nebo den, což se projevilo následně i několika zraněními.

PK: Je zřejmé, že když skládáme jeden tým horko těžko, nedokáži si představit skládat dva?

Jaká soutěž podle vás je pro Povrly ideální? Jakou máte klubovou vizi?

MS: Stávající soutěž je asi ideální. Až mladí hráči získají více zkušeností a zlepší se přístup všech hráčů, lze pomýšlet na vyšší soutěže.

PK: Pro Povrly je momentálně tato soutěž strop. Pokusíme se sehnat nějaké hráče, ale tuto vizi mají asi všechny kluby.