Běžel druhý poločas lokálního derby ústeckého okresního přeboru mezi Chabařovicemi a Přestanovem. Domácí vedli 4:0 a zdálo se, že zápas dospěje do poklidného konce. Záhy však přišla dramatická situace, v níž nešlo o sportovní výkon či výsledek, ale o život.

Střídající Petr Velek upadl po souboji s jedním z protihráčů tak nešťastně, že všem přihlížejícím hned zatrnulo. Nešlo o žádný tvrdý souboj, ale Velkovo tělo se při dopadu ošklivě zkroutilo a krom dalších zranění hráči zapadl jazyk. Jen díky pohotovému zásahu aktérů duelu, včetně bratra Martina Velka, nedošlo na nejhorší.

Přesto na hřiště zamířila sanitka a domácí hráč byl odvezen do nemocnice. Odtud naštěstí přišla za pár hodin dobrá zpráva. „Zůstává v nemocnici, ale je v pořádku,“ sdělil kolem sedmé hodiny večer na klubovém Facebooku místopředseda klubu a trenér A týmu Lukáš Král. „Děkuji všem za pohotovou reakci, určitě to pro nikoho nebylo jednoduché. Teď už je mi mnohem lépe,“ napsal o chvíli později sám Velek do komentáře pod klubový příspěvek.

SLZY, SOLIDARITA I ŠŤASTNÝ KONEC

Ačkoliv v prvních chvílích vypadala scéna jako z hororu a některé účastníky zachvátily strach, panika i slzy, nakonec má všechno ten nejlepší možný konec.

Velek byl po krátké hospitalizaci na pozorování a různých vyšetřeních propuštěn z nemocnice, což v mnoha podporujících příspěvcích kvitovali i Přestanovští či další ústecké kluby. „Děkujeme Přestanovu za slova podpory, moc si toho vážíme,“ napsal chabařovický klub na svých sociálních sítích. V některých chvílích jde zkrátka rivalita stranou.

A co kariéra 27letého hráče? Až se zotaví, určitě bude pokračovat. Chabařovický Slovan totiž pro něj i bratra Martina není jen o fotbale, ale i o lidech kolem a skvělé partě, která mu tentokrát pomohla zachránit život.

O OSUDU ZÁPASU ROZHODNE STK

Samotný duel sudí Milan Košťál vcelku pochopitelně okamžitě ukončil, zápas tak zůstal za stavu 4:0 pro Chabařovice nedohraný. Ve hře jsou nyní dvě varianty, jak utkání dopadne, konečné slovo bude mít sportovně technická komise.

„Správně by se měl zápas opakovat, podle regulí smí být ponechaný výsledek pouze pokud je odehráno alespoň 80% zápasu, k čemuž zde nedošlo,“ řekl Košťál. Je ale možné, že STK přihlédne k názoru obou celků, pokud by se oba kluby shodly na stejném řešení. Tím by mohlo být, i vzhledem k vysokému vedení Slovanu, ponechat v platnosti aktuální výsledek.

„Budeme se tím zabývat v týdnu, zatím jsme s nikým nejednali,“ řekl sekretář ústeckého fotbalového svazu a jeden z členů komise Michal Kapoun. „Co mám zprávy, tak soupeř by neměl chtít zápas opakovat, i my se přikláníme k ponechání výsledku,“ řekl trenér Chabařovic Lukáš Král.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých, 4. kolo:

Velké Březno – Sebuzín 4:3 (32. Říha, 38. Pták, 44. Konečný, 69. Říha – 34. Jaroš, 72. z pen. Horák, 89. Vávra)

Přestanov – Chabařovice 0:4 – nedohráno (23. Culek, 34. z pen. Kytka, 41. Culek, 46. Caitaml)

Neštěmice B – Libouchec B 3:1 (16. Sloup, 51. Ulrich, 57. Ulrich – 31. Drha)

Mojžíř B – Trmice 0:5 (3. Němeček, 32. z pen. Němeček, 52. Duna, 70. Dvořák, 87. Dvořák)

Chuderov B – Velké Chvojno 0:5 (24. Šimák, 39. Rychtář, 75. z pen. Graf, 81. Šlefr, 86. Trojan)

Petrovice – Malečov 4:2 (37. Král, 53. Geletič, 75. vl. Růžička, 86. Průša – 18. Kmoch, 92. Polák)



1 Chabařovice 3 3 0 0 0 13 : 1 9

2 Trmice 4 2 1 1 0 13 : 4 9

3 Povrly 3 2 0 1 0 20 : 9 7

4 Velké Chvojno 3 2 0 1 0 12 : 4 7

5 Velké Březno 4 2 0 1 1 13 : 10 7

6 Chuderov B 4 1 1 1 1 10 : 12 6

7 Malečov 3 1 1 0 1 12 : 11 5

8 Neštěmice B 4 1 1 0 2 10 : 17 5

9 Přestanov 3 0 2 0 1 8 : 9 4

10 Sebuzín 4 1 0 1 2 6 : 13 4

11 Petrovice 3 1 0 0 2 8 : 13 3

12 Libouchec B 4 1 0 0 3 7 : 12 3

13 Mojžíř B 4 0 0 0 4 9 : 26 0



III.třída dospělých, 4. kolo:

Lokomotiva Děčín – Sebuzín B 7:0 (16. Beneš, 35. Lánský, 45. Mrváň, 68. Lánský, 75. Nistor, 78. Pekař, 80. Nistor)

Valtířov – Chabařovice B 3:2 (33. z pen. Kratochvíl, 38. Kožoušek, 70. Kožoušek – 30. Levinský, 86. Král)

Svádov-Olšinky B – Velké Březno B 0:4 (43. Čičovský, 61. Ondrka, 66. Pták, 80. Bareš)

Brná B – Trmice B 5:5 pen. 6:5 (44. Růžička, 56. Růžička, 64. Moravec, 75. Moravec, 60. Heřman – 35. Duna, 45. Badi, 47. Duna, 75. Vávra, 80. Duna)

Skorotice – Povrly B 2:4 (61. Smetana, 75. Smetana – 43. Trux, 44. Trux, 70. Dlouhý, 86. Vaněk)

Tisá – Dubice 7:2 (28. Feix, 35. vl. Osrman, 41. Beneš, 52. Leufen, 65. Beneš, 67. Leufen, 70. vl. Pešek – 17. z pen. Bude, 87. Sváda)



1 Velké Březno B 4 3 1 0 0 11 : 5 11

2 Trmice B 4 3 0 1 0 25 : 13 10

3 Tisá 4 3 0 0 1 14 : 5 9

4 Povrly B 4 3 0 0 1 14 : 7 9

5 Lokomotiva Děčín 4 2 0 0 2 11 : 6 6

6 Skorotice 3 2 0 0 1 7 : 7 6

7 Chabařovice B 4 1 0 1 2 8 : 13 4

8 Telnice 3 1 0 0 2 5 : 8 3

9 Svádov-Olšinky B 3 1 0 0 2 9 : 15 3

10 Dubice 4 1 0 0 3 7 : 13 3

11 Valtířov 4 1 0 0 3 6 : 13 3

12 Sebuzín B 4 1 0 0 3 9 : 17 3

13 Brná B 3 0 1 0 2 6 : 10 2