V Bořislavi je fotbalový oddíl společně s oddílem stolního tenisu jediným, který pod Sokolem v obci s téměř čtyřmi stovkami obyvatel funguje. V poslední době ale vyznavači „kulatého nesmyslu“ bojují de facto o přežití, stará parta se rozpadá. Rubrika Fotbalový detektiv se tentokrát zajímala právě o dění v klubu pod Milešovkou.

„V létě jsme se snažili sehnat nové hráče, dát to dohromady. Dře to, ležíme na rozdíl od spousty dalších klubů daleko od Teplic. A čtyři kilometry od nás je Rtyně. Pár kluků jsme sehnali, někdo se vrátil. Jenže pořád míváme nějaké zraněné. Anebo se prostě těsně před zápasem někteří omluví,“ mrzí brankáře Jaroslava Zemana, který je zároveň členem výboru.

Bořislavští nemají ani mládež, kterou dříve disponovali. „Jednak není tolik dětí, a pak také není nikdo, kdo by je trénoval. Já jsem je dříve vedl, ale teď mám zdravotní problémy, tak bych to nedával. Děti, které chtějí hrát, šly do Rtyně,“ říká Viktor Chodera, jenž dochází na zápasy áčka s železnou pravidelností.

Před zápasem s Hvězdou Trnovany společně se Zemanem nebo Havlem, dalším členem výboru, opět počítali jednu omluvenku za druhou. Není proto divu, že srdnatě bojující Sokol si připsal do tabulky okresního přeboru jubilejní desátou porážku. A na první bod stále čeká.

Čtyřicítku diváků (v létě jich chodilo i dvakrát tolik), prohra 2:4 nezaskočila, fotbalové odpoledne si i tak užila. Domácí totiž bojovali, a přestože byl jejich soupeř fotbalovější, občas ho pozlobili.

V útulném prostředí, které se nachází u lesa, najde ten, který hledá nevšední podívanou, to své. Za jednou brankou se pase dobytek, za druhou můžou fanoušci hledat houby.



Fotbalový detektiv ale přijel na kopanou. Jaké pro ni jsou v Bořislavi podmínky? Diváci, hráči i rozhodčí mají potřebné zázemí, i když drobné nedostatky by se našly. „Sprchujeme se s hráči, ale to nám nevadí. Teplá voda tu je. A když píská žena, tak pro ni klub udělal plentu, aby se měla kde převléct,“ vykládá sudí Karrmann.



V přilehlém kiosku si můžete u příjemné dámské obsluhy objednat vynikající klobásu na grilu za 45 kaček, točený Gambrinus vyjde o 20 korun levněji. K dispozici jsou i brambůrky nebo sušenky. Na okresní poměry pohodová nabídka. Občerstvením to nekončí, i dál je znát, že se vedení o své fanoušky dobře stará.



„Před zápasy lepíme po obci plakáty, dokonce i do vedlejších vesnic. Fungují nám webové stránky, snažíme se dávat informace i na facebook. Chtěli bychom také vymyslet něco pro děti. Pískoviště, klouzačku,“ plánuje Zeman. „Máme podporu obce, dostáváme dotace. Najdou se i drobní sponzoři,“ doplňuje ho Jaroslav Havel. Za snahu a lásku k fotbalu si Bořislav v kontextu okresního přeboru zaslouží přívětivou známku. Pokud by se jednalo o krajskou soutěž, lepší známku než trojku by nedostala. Takhle ji ale dvojka s mínusem sluší.



Jak Bořislav hodnotí fotbalový detektiv František Bílek?



Vzhled areálu: 2-

Vstupné: dobrovolné

Kvalita trávníku: 2-

Úroveň zápasu: 3

Atmosféra: 4

Nabídka občerstvení: 2-

Zázemí pro fanoušky: 3

Úroveň klubového webu: 2

Celková známka: 2-