Defacto duel nespokojených se hrál v Sebuzíně, kde místní rezerva přivítala Valtířov. Oba týmy pomýšlí výš, z výhry 3:1 se nakonec radovali hosté.

„Moc nevím, jak to zhodnotit, jsem naštvaný,“ hledal kloudné věty vedoucí sebuzínského mančaftu Zdeněk Kubát. „Byla to hrozná holomajzna, nepřihráli jsme si dvakrát po sobě, dělali jsme šílené chyby. Byl to hrozný fotbal,“ připustil. „Řekl bych, že jsme podali nejhorší výkon v celé sezóně.“

To hostujícího kouče Pavla Šumpíka mohl těšit alespoň zisk tří bodů. „Byli jsme asi lepším týmem. Určitě jsme měli více šancí, ale spoustu jsme jich zahodili,“ hodnotil. „Důležité bylo, že jsme po gólu na 1:1 dokázali brzy reagovat a vzít si zpět ztracené vedení,“ uvedl klíčový moment. Jeho tým tak urval druhou letošní výhru, spokojenost ale nepanuje. „Zatím moc spokojený nejsem. Měli jsme špatný start, teď se to trochu lepší. Snad se od toho odrazíme,“ dodal.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých, 5. kolo:

Malečov – Velké Březno 1:1 pen. 4:5 (19. Křesánek – 43. Charvát)

Velké Chvojno – Petrovice 2:1 (30. z pen. Graf, 70. Šimák – 90. Machek)

Povrly – Chuderov B 9:3 (43. Poborský, 45. Hajas, 57. Čisár, 68. Čisár, 71. Hajas, 77. Beneš, 78. Čisár, 81. vl. Gabriel, 88. Čisár – 20. Jouza, 28. Protschke, 86. Gabriel)

Libouchec B – Mojžíř B 7:1 (10. Wild, 28. Pokorný, 31. Constantinou, 47. Pour, 75. Pokorný, 78. Pokorný, 90. Vacek – 40. Richardeau)

Chabařovice – Neštěmice B 6:2 (33. Caitaml, 49. Culek, 68. Culek, 70. Bednář, 78. Bednář, 80. Culek – 26. Svoboda, 87. Beránek)

Sebuzín – Přestanov 5:2 (3. Vávra, 68. Burgr, 69. Vochozka, 80. Vávra, 86. Vochozka – 9. Žuravský, 66. Semenský)



1 Chabařovice 4 4 0 0 0 19 : 3 12

2 Povrly 4 3 0 1 0 29 : 12 10

3 Velké Chvojno 4 3 0 1 0 14 : 5 10

4 Trmice 4 2 1 1 0 13 : 4 9

5 Velké Březno 5 2 1 1 1 14 : 11 9

6 Sebuzín 5 2 0 1 2 11 : 15 7

7 Libouchec B 5 2 0 0 3 14 : 13 6

8 Malečov 4 1 1 1 1 13 : 12 6

9 Chuderov B 5 1 1 1 2 13 : 21 6

10 Neštěmice B 5 1 1 0 3 12 : 23 5

11 Přestanov 4 0 2 0 2 10 : 14 4

12 Petrovice 4 1 0 0 3 9 : 15 3

13 Mojžíř B 5 0 0 0 5 10 : 33 0



III.třída dospělých, 5. kolo:

Dubice – Lokomotiva Děčín 5:1 (48. Puchta, 63. Puchta, 65. Pešek, 82. z pen. Osrman, 88. Puchta – 11. Nistor)

Povrly B – Telnice 3:4 (29. Pekař, 75. Šmejkal, 50. z pen. Sochor – 22. Jelínek, 49. Pajkrt, 60. Šindelář, 69. vl. Šedivý)

Trmice B – Skorotice 6:3 (18. Němeček, 51. Bláha, 55. Duna, 66. Beran, 81. Miko, 72. z pen. Beran – 6. Trejbal, 60. Wallach, 69. Malovec)

Velké Březno B – Brná B 3:2 (27. Pták, 76. Borovec, 77. Vojtěch – 20. Moravec, 63. Gaidarski)

Chabařovice B – Svádov-Olšinky B 3:5 (17. z pen. Doubek, 22. Kršňák, 54. Žembery – 31. Kresl, 46. Ajm, 79. Urbánek, 81. Jelínek)

Sebuzín B – Valtířov 1:3 (54. Horák – 31. Šumpík, 62. Kožoušek, 69. Kratochvíl)



1 Velké Březno B 5 4 1 0 0 14 : 7 14

2 Trmice B 5 4 0 1 0 31 : 16 13

3 Tisá 4 3 0 0 1 14 : 5 9

4 Povrly B 5 3 0 0 2 17 : 11 9

5 Lokomotiva Děčín 5 2 0 0 3 12 : 11 6

6 Dubice 5 2 0 0 3 12 : 14 6

7 Telnice 4 2 0 0 2 9 : 11 6

8 Skorotice 4 2 0 0 2 10 : 13 6

9 Svádov-Olšinky B 4 2 0 0 2 14 : 18 6

10 Valtířov 5 2 0 0 3 9 : 14 6

11 Chabařovice B 5 1 0 1 3 11 : 18 4

12 Sebuzín B 5 1 0 0 4 10 : 20 3

13 Brná B 4 0 1 0 3 8 : 13 2