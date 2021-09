Už 75 let funguje FK Jiskra Velké Březno. A pořád má jiskru! O víkendu se na oslavě tři čtvrtě století sešly nejen staré gardy Velkého Března a Neštěmic, ale také čtyři celky, které zápolily na tradičním turnaji.

Utkání starých gard Velkého Března (bílí) a Neštěmic (oranžovočerní). | Foto: Deník/Rudolf Hoffmann

„Letos to nebyl Memoriál Bohumila Vejrycha a Václava Lukáše, jelikož nás opustili další lidé spjatí s místním fotbalem, a všechna ta jména by se za chvíli do názvu nevešla. Proto jsme to pojali jako oslavy 75. výročí od vzniku klubu, na tento memoriál najedeme za se za rok,“ upřesnil předseda klubu David Řezáč.