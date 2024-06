Nervy drásající bitvu nabídlo vyvrcholení okresního přeboru fotbalistů na Ústecku. Titul a postup do I. B třídy nakonec v penaltovém dramatu posledního kola vydřely Neštěmice, které tak o lepší vzájemný zápas udržely první příčku před Střekovem.

Závěr penaltového rozstřelu Neštěmice B - Malečov | Video: Deník/Daniel Brzák

Přitom zápas s Malečovem pro ně začal jako z partesu. Už ve 3. minutě otevřel skóre Cinádr a zdálo se, že Český Lev ani nebude muset čekat na výsledek s Petrovic, kde hrál o naději druhý Střekov, který byl v tabulce o bod zpět.

Jenže Malečov ještě do přestávky srovnal díky Křesánkovi, po změně stran pak tentýž hráč vykouzlil z rohového kopu přesný pas na hlavu Pavla Růžičky a ten hlavou poslal svůj tým do vedení. V tu chvíli padaly Neštěmice na druhou příčku, neboť jejich pronásledovatel už v Petrovicích vedl 4:2 (a zápas tak také skončil).

PODÍVEJTE SE: Volné přestupní okno skončilo. Kdo komu utekl a kolik to stálo?

Trenér Doboš okamžitě změnil rozestavení na 3-4-3, výborná obrana Malečova v čele s brankářem Martinem Růžičkou ale pracovala bezchybně. Až do 72. minuty, kdy se i s trochou štěstí prosadil nejlepší střelec béčka Tadeáš Rybyšár, jemuž rána sice nesedla, ovšem ačkoliv si na ni golman soupeře sáhl, doskákala až do sítě.

Definitivní klid mohla Neštěmicím přinést 84. minuta, jenže Dominik Čermák z penalty branku přestřelil a zápas tak dospěl do penaltové loterie.

Neproměněná penalta těsně před koncem řádné hrací doby

Zdroj: Deník/Daniel Brzák

Zatímco Malečov už měl zajištěnou třetí příčku, Dobošův výběr hrál o vše. Úspěch a bod navíc se rovnal okresnímu prvenství, naopak porážka by mistrovské oslavy zhatila. Hrdinou se nakonec stal brankář "domácích", kteří ale v zápise figurovali jako hosté, Ondřej Reischel. Ten zneškodnil Malečovu dva pokutové kopy, a tak už po 4. sérii mohlo přijít na řadu neštěmické juchání.

OBRAZEM: Neštěmice slaví! Béčko ovládlo okresní přebor, áčko je vicemistr kraje

"Byly to hrozné nervy. Jako tým jsme se ale semkli, ubojovali jsme to a konečně jsme z toho pralesa pryč," líčil po utkání v emocích jeden z hlavních strůjců úspěchu, který dvakrát vystihl směr střely protivníka. "Nevěděl jsem, kam to půjde, ale penalty jsou zkrátka moje," usmíval se spokojeně muž bez nervů, jehož nerozhodil ani již známý výsledek Střekova. "Pro mě to bylo pořád stejné, protože na penalt se musíte soustředit, nemůžete mít hlavu někde jinde."

"My jsme přijeli do Neštěmic s tím, že je chceme co nejvíce potrápit, jelikož bojovaly o postup. Víceméně nám o nic nešlo, ale nechtěli jsme tu udělat ostudu, ačkoliv jsme věděli, že domácí budou posíleni o hráče z áčka," líčil za hosty trenér Aleš Procházka. "Snažili jsme se pro diváky hrát hezký fotbal, což si myslím, že se povedlo," pokračoval v hodnocení zápasu.

Jeho svěřenci nakonec berou bronz, s ním byl malečovský lodivod spokojený. "Je to určitě úspěch v nové etapě klubu. Upletli jsme si tím na sebe trochu bič do další sezóny, v níž tedy budeme mít ty nejvyšší ambice," uzavřel s tím, že v příštím ročníku by se jeho svěřenci klidně mohli ucházet o následování Neštěmic mezi krajské celky.