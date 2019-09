Fotbalisté Přestanova by možná uvítali, kdyby sudí ukončovali jejich utkání předčasně. Podruhé během tří kol totiž dostali gól v 90. minutě či později. Zatímco ve Velkém Březně je stál všechny body, nyní poslal zápas s Trmicemi do penalt. V nich nakonec tým kolem Martina Charváta urval alespoň jednobodový bonus navíc.

„Nevím moc, co k tomu říct. Tohle by se nám asi stávat nemělo,“ povzdechl si přestanovský kapitán. I on už možná viděl tříbodový zisk, když v 83. minutě poslal jeho tým podruhé do vedení Žuravský. Jenže Přestanov znovu nezvládl závěr zápasu a v 90. minutě srovnal Duna. „Naše klasika, zase dostaneme gól z poslední akce zápasu,“ pokrčil rameny po povedené standardní akci domácích. „Před zápasem bychom asi dva body brali, ale po takovém průběhu je to ztráta. Na druhou stranu moc bodů zatím nemáme, takže dva z venku se počítají,“ dodal.