Chabařovičtí měli do utkání doslova raketový nástup, už po osmi minutách vedl domácí celek díky dvěma brankám Miloše Kytky 2:0. Jenže i hosté našli svého dvougólového hrdinu, Filip Bali nejprve po čtvrthodině hry snížil, v závěru utkání pak zužitkoval početní výhodu Mojžíře a srovnal na 2:2. Hosté nakonec zvládli 6:5 i penaltový rozstřel a odvezli si i bod navíc.

Trenér Slovanu Martin Albrecht poslal do zápasu jako brankáře nejprve Karla Vondru, strážce domácí svatyně se ale v průběhu utkání zranil. A jelikož Chabařovicím chyběl náhradní brankář, mezi tři tyče musel náhradník z pole, konkrétně Michal Culek.

Ani on ale zápas nedochytal, v 55. minutě musel po vyloučení předčasně do sprch. "Zmařil zjevnou brankovou příležitost soupeře úmyslným hraním míče rukou. Jako brankář zahrál úmyslně míč rukou mimo pokutové území cca 2 metry před a tím zmařil zakončení soupeře," uvedl do zápisu o utkání hlavní rozhodčí Josef Zitko.

Modrý dres tak musel svléknout další domácí borec s původně jinými úkoly na hřišti, rukavice tentokrát navlékl Lukáš Boček. Ten už sice zápas dochytal, nečekaným hrdinou se ale nestal a domácí nakonec ztratili první body v letošní sezóně.