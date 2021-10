Mistrovským tahem se může chlubit trenér Jiskry Roman Kratochvíl. Po bezbrankové první půli poslal do hry Jana Charváta, jenž dal dva góly, na další přihrál a výraznou měrou se tak podílel na tříbodovém zisku.

Už první půle přinesla spoustu šancí, oba týmy se však předháněly v jejich pálení. „Kdyby to bylo v poločase 4:1, asi by se nikdo nemohl divit. Bohužel jsme nic nedali a produktivita pak rozhodla zápas,“ krčil rameny domácí trenér Tomáš Uxa.

Hostující lodivod Roman Kratochvíl poslal do druhé půle čerstvou krev a Jan Charvát hned po třech minutách otevřel skóre. Po přihrávce na gól na 3:0 pro Jiskru, se křenil na celé kolo: „Říkejte mi žolík!“

Své představení pak zakončil ještě druhým zásahem v 71. minutě. „Po našem prvním gólu se Trmičtí začali hodně hádat, to pak škodí celému mančaftu. My jsme z toho vytěžili druhý a třetí gól, a bylo po zápase,“ přidal svůj pohled Roman Kratochvíl, jehož tým poskočil už na druhé místo. „Z mého pohledu šlo o vyrovnaný duel, který rozhodla koncovka. My šance zahodili, Jiskra je proměnila,“ doplnil Uxa.

První ztrátu zaznamenal Sebuzín, jenž padl na penalty v Petrovicích, které poskočily na třetí příčku. Ve III. třídě prvně padla Brná B, jíž ve šlágru zdolaly Trmice B 8:4.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ SERVIS

II.třída dospělých – 8. kolo:

Povrly – Libouchec B 3:0 (5. z pen. Čisár, 9. Schick, 82. Mikšovský)

Trmice – Velké Březno 2:4 (66. Bláha, 90. Duna – 48. Charvát, 55. vl. Nekola, 64. Pták, 71. Charvát)

Tisá – Neštěmice B 2:3 (33. Kral, 87. Beneš – 6. z pen. Wajshajtl, 80. Schorsch, 85. Černohorský)

Petrovice – Sebuzín 1:1 pen. 7:6 (51. Brandejs – 48. Jakubec)

Malečov – Přestanov 2:2 pen. 2:4 (51. Spal, 55. Křesánek – 31. Gasiorovszki, 72. Gasiorovszki)

Velké Chvojno – Chlumec B 2:1 (11. z pen. Graf, 65. Graf – 62. Ajm)



III.třída dospělých – 8. kolo:

Trmice B – Brná B 8:4 (43. Vávra, 47. Vávra, 54. Bláha, 60. Uhlíř, 61. Vávra, 76. Bláha, 87. Duna, 89. Badi – 7. Višňák, 22. Bukáček, 48. Betka, 64. Demčenko)

Povrly B – Lokomotiva Děčín 1:4 (59. z pen. Beneš – 11. Tomášek, 15. Pulda, 78. Němeček, 90. Tomášek)

Velké Březno B – Svádov-Olšinky B 2:4 (50. Říha, 51. Lapšo – 25. Přibyl, 39. Slába, 61. Pavle, 72. Povejšil)

Dubice – Skorotice 2:1 (12. z pen. Sládek, 55. Sváda – 75. vl. Roudný)

Sebuzín B – Valtířov 1:2 (29. Kokoška – 30. Hovorka, 67. Caninec)