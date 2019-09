Okresní fotbalové soutěže na Ústecku za sebou mají páté kolo. Ve II. třídě okresního přeboru smetly Neštěmice B na svém pažitu SKP Sever 8:3, Sebuzín si poradil na hřišti rezervy Mojžíře hladce 7:1.

Sebuzín se pod novým koučem Petrem Smatanou nezalekl béčka Mojžíře, které posílilo i několik hráčů z A týmu, a svého soka na jeho pažitu potupil 7:1. Úvod měl rychlý spád, hosté vedli už od 4. minuty, domácí krátce na to srovnali. „To bylo po mojí chybě, hrál jsem stopera,“ přiznal po utkání bez vytáček sebuzínský Zdeněk Kubát. Jenže ještě do půle se krásně trefil Vávra, následně právě Kubát odčinil svou chybu, když z přímého kopu takřka z půlky hřiště zakroutil míč do sítě. Ve druhé půli už Sebuzín dominoval a odvezl si vysokou výhru. „Řekli jsme si, že na ně musíme vlítnout, dali jsme čtvrtý, pátý a šestý gól a oni úplně odešli. Celý zápas jsme byli lepší, zasloužená výhra,“ dodal Kubát.

Zastřílelo si také béčko Neštěmic, hattrickem k výhře 8:3 nad SKP Sever pomohl Václav Sloup, dvakrát se trefil Wajshajtl.

Ve III. třídě už není týmu, který by nezískal bod. Dubice totiž doma přehrály rezervu Libouchce 3:2, ke dnu tak přikovaly Telnici, která získala alespoň bod po prohře 4:3 na penalty v Chabařovicích. Dál vítězí i Skorotice, které přemohly 3:2 Povrly B. Dvěma góly, z toho jedním v 90. minutě, o tom rozhodl Karel Walter. Skorotice zůstávají jediným áčkovým výběrem v elitní pětce soutěže.