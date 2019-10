Ústecko – Deváté kolo za sebou mají okresní fotbalové soutěže na Ústecku. Ve II. třídě se hrál šlágr o druhou příčku v Trmicích, o soutěž níž byl podobný souboj na programu v Libouchci.

Roli lídra tabulky potvrdily Chabařovice, které po dvoubodovém zisku ve Velkém Březně zdolaly doma i Velké Chvojno 5:1 a udržely se na čele tabulky. "Chybělo nám několik hráčů ze základní sestavy, navíc nám oproti minulým sezónám někteří hráči odešli," objasnil trenér Velkého Chvojna Martin Bílek fakt, proč se jeho týmu letos příliš nedaří.

Velkobřezenskou Jiskru čekal druhý šlágr po sobě, v duelu v Trmicích šlo o to, který ze soupeřů se zařadí na druhé místo. Hosté dvakrát vedli, ani to jim ale nestačilo. Trmičtí totiž i díky dvougólovému Šmejkalovi v závěrečné desetiminutovce přidali třetí branku a nakonec získali všechny tři body.

„Chtěli jsme dát první gól, což se nám sice nepovedlo, ale pak jsme chytili rytmus a srovnali na 1:1,“ hodnotil zápas Patrik Šmejkal. „Do druhé půle jsme šli za stavu 1:2, ale z naší strany byla relativně lepší, než ta první. Ačkoliv to bylo po vyloučení Nekoly v 56. minutě těžké, povedlo se nám srovnat po pěkném pasu Benáčka,“ popsal svou první trefu. „To nám dodalo motivaci k tomu, aby tři body zůstaly doma, což se nám v závěru podařilo, míč jsem uklízel do prázdné branky,“ pochválil podíl svých spoluhráčů i na druhé brance.

Černou, nebo chcete-li červenou kaňkou, budiž situace po zápase, kdy neudržel nervy mladý brankář Velkého Března Jan Pták a spolu s vulgárními výrazy strčil do hlavního rozhodčího, za což byl dodatečně vyloučen. „Hráči se musí umět chovat. Ukočírovat emoce těchto mladíků bývá ale mnohdy velice těžké. Je to pro mě ale zklamání, neboť mu muselo být jasné, že pokud se takto zachová vůči rozhodčímu, bude to delší trest,“ hodnotil počínání nedávno teprve sedmnáctiletého brankáře Jiskry její předseda David Řezáč.

Tomu chyběl ve hře větší zápal. „Podle mě nasazení neodpovídalo boji o postup do krajských soutěží. Na I. B třídu se ve Velkém Březně cítíme, čekal bych tedy, že z těchto dvou šlágrů získáme více než bod, že je herně ovládneme. Možná zatím nejsme tolik vyzrálí, ale některé věci uspěchat nejdou. Když se podíváte, jak mladý máme kádr, náš čas přijde,“ uzavřel. (db)

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS

OKRESNÍ PŘEBOR

Přestanov – SKP Sever 7:3 (4:0). Branky: Vegh 2, Semenský (PK), Matuščin, Žuravský – Dědek, Mahycz, Balko (PK). Rozhodčí: Walter. ŽK: 2:1. Diváci: 40.

Chabařovice – Velké Chvojno 5:1 (2:0). Branky: Kytka 2, Semenský, Culek, Velek – Rychtář. Rozhodčí: Navrátil. ŽK: 0:0. Diváci: 30.

Trmice – Velké Březno 3:2 (1:2). Branky: Šmejkal 2, Nekola – Pták, Radla. Rozhodčí: Formánek. ŽK: 4:4. ČK: 1:1 (Nekola – Pták). Diváci: 50.

Povrly – Chuderov B 2:8 (1:5). Branky: Hajas, Ašenbrenér – Soukup 4, Kratochvíl, Sedláček, Guttmann, Jelínek. Rozhodčí: Kolman. ŽK: 3:1. Diváci: 70.

Sebuzín – Malečov 1:2 (0:1). Branky: Kolátor – Paluba, Hoskovec. Rozhodčí: Teska. ŽK: 1:2. Diváci: 80.

Mojžíř B – Petrovice 3:1 (3:0). Branky: Kugler, Kroupa, Tichovský – Mareš. Rozhodčí: Vaverka. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (Růžek). Diváci: 205.

Neštěmice B – Chlumec B 5:0 (3:0). Branky: Čisár 2, Novotný, Spal, John. Rozhodčí: Bechyně. ŽK: 1:3. Diváci: 30.



III. TŘÍDA

Libouchec B – Svádov-Olšinky B 6:0 (2:0). Branky: Houda, Honsa, Novák, Duda, Pour, Slavka. Rozhodčí: Sůra. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (Vanša). Diváci: 70.

Chabařovice B – Velké Březno B 1:6 (0:3). Branky: Culek – Charvát 2, Kolov, Dufek, Vojtěch, Starý, Charvát. Rozhodčí: Prekop. ŽK: 1:0. Diváci: 30.

Dubice – Tisá 0:3 (0:1). Branky: Beneš 2, Maška. Rozhodčí: Sůra. ŽK: 0:1. Diváci: 60.

Skorotice – Telnice 1:3 (1:1). Branky: Walter – Pajkrt, Krpeš, Pytloun. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 0:4. Diváci: 50.

Povrly B – Valtířov 3:2 (1:2). Branky: Jelen (PK), Pavlát, Dvořák (vlastní) – Levinský, Tuzar (PK). Rozhodčí: Holbus. ŽK: 2:1. Diváci: 55.

Brná B – Lokomotiva Děčín 0:2 (0:1). Branky: Cerman, Beneš. Rozhodčí: Košťál. ŽK: 1:0. Diváci: 15.