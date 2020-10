Sedmička nebude šťastným číslem pro fotbalisty Trmic a zejména pro Radka Němečka. V 7. kole II. třídy okresního přeboru mu totiž hostující brankář Ondřej Klepsa nešetrným skluzem zlomil obě kosti v levé noze. Trmice nakonec vyhrály 8:0, ale radost z výhry byla pořádně zkalená.

Běžela 40. minuta a trmičtí fotbalisté vedli v poklidu 3:0. Míč do vápna Petrovic si navedl Radek Němeček, jenže hostující brankář mu při zákroku přisedl nohu tak nešťastně, že mu zlomil obě kosti. Více než čtvrt hodiny se nehrálo, na hřiště musela sanitka. Penaltu pak proměnil brankář Vávra, druhý poločas už se jen dohrával.

„Hráči to samozřejmě měli v hlavách,“ řekl trmický kouč Tomáš Uxa. Za normálních okolností by šlo o zajímavé utkání, hattrick dali Dominik Dvořák i Pavel Uhlíř, ani zmíněná trefa brankáře nebývá úplně obvyklá. Bohužel trmickou radost kalí Němečkovo zranění.

„Má zlomené obě kosti nad kotníkem,“ přiblížil Uxa, jenž se nakonec přeci jen rozpovídal. „Před zápasem jsme nechtěli moc koukat na tabulku, protože letos jsme si zatím paradoxně největším soupeřem my sami,“ glosoval proměnlivé výkony Trmic a předposlední příčku, jíž okupují Petrovice. „Zápas jsme do toho zranění v klidu kontrolovali, pak už nebylo o co hrát, myslím, že v hlavě to měli oba týmy,“ dodal.

Trmice poskočily na druhou příčku před Chabařovice, které ale mají zápas k dobru. První zůstávají Povrly, jež smetly Malečov 6:2. Hattrick zaznamenal ostrostřelec Jan Čisár.

Ve III. třídě se v čele udržela rezerva Velkého Března, která porazila Telnici 7:3. V přímém souboji o druhou příčku uspěla Tisá, která zvládla duel nad rezervou Trmic. Výhru 2:1 trefil pět minut před koncem z penalty Feix, před ním se trefil Burian. Za domácí odpověděl Vávra.

OKRESNÍ VÝSLEDKOVÝ FOTBALOVÝ SERVIS

II.třída dospělých, 7. kolo:

Velké Chvojno – Velké Březno 3:2 (10. Šimák, 27. Vančura, 44. Šlefr – 5. Novák, 80. vl. Limr)

Povrly – Malečov 6:2 (21. Poborský, 32. Čisár, 53. z pen. Pekař, 69. Čisár, 78. Hajas, 87. Čisár – 70. Vrána, 81. Paluba)

Trmice – Petrovice 8:0 (8. Benáček, 9. Dvořák, 45. Vávra, 55. Dvořák, 56. Uhlíř, 67. Uhlíř, 72. Uhlíř, 26. Dvořák)

Libouchec B – Chuderov B 9:4 (9. Vacek, 28. Pokorný, 41. Stehlík, 45. Vacek, 55. Pokorný, 64. Slavka, 66. Stehlík, 70. Šum, 83. Strádal – 12. Zvonek, 16. Jouza, 27. Soukup, 87. Nývlt)

Sebuzín – Mojžíř B 1:1 pen. 4:2 (58. Vávra – 29. Gorol)

Přestanov – Neštěmice B 1:7 (33. Charvát – 3. Sloup, 18. Svoboda, 30. Wajshajtl, 32. Reissig, 64. Wajshajtl, 70. Ulrich, 81. Černohorský)



III.třída dospělých, 7. kolo:

Povrly B – Dubice 1:6 (44. Pekař – 12. Bude, 13. Gulykáš, 32. Pešek, 38. Pešek, 41. Bude, 72. Gulykáš)

Trmice B – Tisá 1:2 (63. Vávra – 29. Burian, 84. z pen. Feix)

Velké Březno B – Telnice 7:3 (7. z pen. Pták, 11. Moravec, 32. Lapšo, 35. Charvát, 43. Pták, 64. vl. Kolář, 85. Studnička – 5. Koleček, 24. Dlask, 60. Pajkrt)

Chabařovice B – Skorotice 8:1 (16. Blažek, 32. Culek, 35. Král, 43. Culek, 48. Culek, 56. Blažek, 62. Král, 70. Žembery – 50. Švadlenka)

Sebuzín B – Brná B 4:0 (14. Vodrážka, 23. Ehl, 25. Smatana, 45. Smatana)

Valtířov – Svádov-Olšinky B 6:2 (16. Kožoušek, 23. Kožoušek, 31. Tuzar, 57. Jackel, 73. Pelíšek, 85. Kožoušek – 21. Vanša, 62. Kresl)