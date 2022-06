Poslední dvě kola zbývají do finiše II. i III. třídy na Ústecku. Boje o vítězství i o případné postupy tak vstupují do cílové rovinky. Jako lídři do ní vbíhají Velké Březno a Skorotice, které ovšem měly v posledním kole namále.

„Pro nás třaskavé derby v Petrovicích, které ale sudí bez problému zvládl. Zestárnul jsem,“ spadl po utkání balvan ze srdce trenérovi velkobřezenské Jiskry Romanu Kratochvílovi. Jeho svěřenci prohrávali 0:1, skóre otáčeli až v závěrečné čtvrthodině. Nejprve srovnal Radla, v 89. minutě vystřelil veledůležité tři body, díky nimž zůstala Jiskra lídrem II. třídy, Novák.

Na zaváhání Kratochvílova výběru tak marně čekala rezerva Neštěmic, která rozprášila Velké Chvojno 9:1, i Sebuzín, jenž roznesl chlumeckou rezervu 6:0.

Dramatickou koncovkou si prošly také Skorotice, které dvakrát dotahovaly na hřišti Sebuzína B. V 80. minutě ale poslal vedoucí tým III. třídy poprvé v utkání do vedení Zeman a svěřenci Karla Waltera už těsný náskok nepustili. „Další vybojované tři body! Stále všechno držíme ve svých rukou, ačkoliv jsme se na výhru znovu velice nadřeli,“ radoval se po utkání Walter. „Začíná na nás být vidět velký tlak a touha po postupu. To musíme hodit za hlavu a hrát stejně, jako na podzim,“ přál si.

Tři body za výhru 3:0 proti Valtířovu si připsalo také béčko Trmic, které stále pošilhává po 3. místě. „Chceme ještě zabojovat o bednu, rozdáme si to o ní s Dubicemi,“ řekl Tomáš Uxa, který trénuje trmické áčko i rezervu. „Do zápasu jsme nasadili kluky z dorostu plus starší ostřílené hráče, aby to mělo nějaký řád. Byli jsme jednoznačně lepší, akorát jsme nedávali šance. V dusném počasí to bylo takové ospalé a poklidné utkání,“ doplnil hodnocení.