Šestnácté kolo okresního přeboru fotbalistů přineslo řadu zajímavých výsledků. Nezaváhal vedoucí Vaňov, dál ho stíhají hráči Petrovic-Tisé.

Ti přijeli v roli favorita do Chlumce k zápasu proti místní rezervě. Ráz utkání udali hosté už v úvodní dvacetiminutovce, kterou po brankách Průši, Krále a Drhy ovládli 3:0. Ačkoliv v 66. minutě snížil domácí Jakubec, dvě minuty před koncem pečetil výhru hostů Machek.

Bláznivé utkání viděli diváci ve Valtířově. Poslední celek tabulky brzy vedl nad Přestanovem 1:0, hosté ale ještě do půle otočili. Po pauze však domácí z ofsajdu srovnali, ta pravá divočina ale nastala až v penaltovém rozstřelu.

Přestanov vedl už 3:1, sudí rozstřel ukončil v domnění, že je hotovo. Přestanovští však sportovně přiznali, že se má ještě pokračovat, jenže sami pak neproměnili, domácí dvakrát uspěli a za stavu 3:3 se šlo do náhlé smrti. Rozhodla nakonec až 14. série, po níž slavili hosté. "Šílený zápas," komentoval stroze vedoucí přestanovského celku Martin Charvát. "Hrálo se prakticky na jednu bránu, bušili jsme do nich, ale nespadlo nám to tam," litoval, ačkoliv jeho tým nakonec získal i bonusový bod.

OKRESNÍ PŘEBOR:

Trmice B – Mojžíř B 6:3 (2:2). Branky: Vávra 3, Duna 2, Jaroš 1 – Sládeček 2, Tadlánek (vlastní). Rozhodčí: Prekop. ŽK: 4:1. Diváci: 30.

Valtířov – Přestanov 2:3 PK (1:1, 1:1 – 10:11 PK). Branky: Marek, Šumpík – Levinský, Mrázek. Rozhodčí: Trnka. ŽK: 0:1. Diváci: 15.

Vaňov – SKP 2:0 (1:0). Branky: Barnat – Zeman J. Rozhodčí: Vaverka. ŽK: 2:0. Diváci: 85.

Sebuzín – Velké Březno B 2:1 (1:1). Branky: Ehl 2 – Charvát. Rozhodčí: Kolman. ŽK: 0:3. Diváci: 50.

Velké Chvojno – Chuderov B 1:2 (1:0). Branky: Graf – Fousek, Jouza. Rozhodčí: Prekop. ŽK: 2:1. Diváci: 35.

Chlumec B – Petrovice-Tisá 1:4 (0:3). Branky: Jakubec – Průša, Král, Drha, Machek. Rozhodčí: Mudrová. ŽK: 3:2. Diváci: 60