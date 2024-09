Vaňov, Svádov, Valtířov a Velké Březno. Čtyři fotbalové areály na Ústecku, které leží od Labe co by kamenem dohodil. Doslova. Všechny zatím letošní velké vodě odolávají, jejich činovníci ale doslova hypnotizují výšku vodní hladiny. Kritická hranice, po níž se voda přelije i na hřiště, má být kolem 750 centimetrů.

Ačkoliv déšť nad Ústím nad Labem už ustal, předpověď se stále mění. Ke kulminaci Labe v krajské metropoli má dojít v úterý odpoledne či večer. "Podle předpovědi Povodí Labe dojde ke kulminaci řeky Labe zítra v odpoledních hodinách na výšce 700 cm," stojí v nejčerstvější tiskové zprávě magistrátu města, ačkoliv nejčernější prognózy hovořily až o hranici 765 cm. Jisté je, že výška hladiny krátce po 16. hodině odpolední ukazovala 640 centimetrů.

"Sedm a půl metru je hranice, která rozhodne, jestli se Labe rozlije na naše hřiště nebo ne," uvedl během neděle stručně na svých sociálních sítích klub FK Jiskra Velké Březno. "Pro nás by to znamenalo prakticky konec podzimní části na domácím hřišti, a to máme osm různých kategorií. Kdyby se to vylilo, je to třeba měsíc, než se vše podaří dát do pořádku a pak se mění letní čas na zimní," nastínil předseda klubu David Řezáč, jenž situaci bedlivě monitoruje. A není sám. "V týmových skupinách si posíláme měnící se stav a modlíme se," dodal s tím, že nic moc jiného klubu nezbývá.

Členové klubu si už v neděli střihli u hřiště brigádu, během níž uklízeli věci, které se dají zachránit. "Vyklidili jsme garáž, přeparkovali sekačku, uklidili branky, všechno jsme dali o půl metru výš. Teď už můžeme jen čekat. Podle nejnovějších prognóz by to ale kritickou hranici nemělo překonal, ale nikdo neví, co se ještě může stát," doufal šéf Jiskry.

Pytle s pískem ani jiné zábrany klub nestavěl, podle Řezáče by totiž hlavní příčinou zatopení byl průsak, proti kterému tato ochrana nemá smysl. "O víkendu máme mít doma tři zápasy, tak doufám, že je odehrajeme," zakončil rozhovor optimisticky.

VALTÍŘOV MÁ VAL

Hodně podobná je situace o kousek proti proudu ve Valtířově. Také zde se voda nemilosrdně blíží, areál ale zatím zůstává v suchu. "Momentálně je situace taková, že máme vodu těsně pod hřištěm. Kdyby to vylezlo na osm metrů, které se očekávaly původně, tak by nás to zaplavilo, ale podle aktuální předpovědi by to snad mohlo zůstat mimo," věřil trenér klubu Pavel Šumpík.

Hřiště Spartaku má chránit i val, přesto v klubu nic nepodceňují. "Ano, val tam je, včera jsme tam byli a prohlíželi jsme ho, zda drží," doplnil Šumpík s tím, že i Valtířovští odvezli do vyšších poloh veškeré vybavení, které šlo přesunout, aby klubu případně nevznikly další škody.

SVÁDOV UŽ MÁ HŘIŠTĚ POD VODOU

O další kus proti proudu sídlí TJ Svádov-Olšinky, i zde zatím hlavní hřiště a kabiny odolávají. Voda už ale stojí na tréninkovém hřišti, které je v zadní části areálu přeci jen o kousek níž. "Není to ale nic hrozného, zatím je to zaplavené průsakem, takže to je čistá voda, to nám tolik nevadí," uvedl předseda klubu Pavel Kolman.

"Před chvílí jsem dorazil od starosty, který nás informoval, že kulminace by měla být o 20 čísel nižší než na jaře. A to jsme také vydrželi. Tak snad to bude pravda," pokračoval. "Přeparkovali jsme veškerá vozidla, traktor, sekačky, odvezli jsme lednici, pračku, protože původní odhady hovořily až o osmi metrech, což by znamenalo, že bychom měli nějakých 60 čísel i v kabinách."

TJ Vaňov - FKA Velké Chvojno, okresní přebor 2024/2025 | Video: Deník/Daniel Brzák

Že zůstane sucho v hlavní části areálu doufá klub i proto, že v jeho prostorách se budou v pátek a v sobotu konat volby. "I to je pro nás určitý příjem peněz," přiznal Kolman s tím, že oddílu přijde částka za pronájem.

Poslední velmi ohroženou destinací je Vaňov, ani tam ale zatím podle zdrojů z klubu nedošlo na nejhorší. Také hráči stále ještě neporaženého celku v okresním přeboru monitorují situaci ve svých skupinách na sociálních sítích. "Kluci psali, že hřiště je zatím v pohodě a Labe je ještě v korytu. Špatné to má prý být až v úterý večer," vzkázal kapitán týmu Lukáš Poborský.