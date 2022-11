„Je to odvěká rivalita, podobně jako Sparta se Slavií, takže to bylo vyhecované,“ usmíval se po výhře už klidný a spokojený předseda vítězného celku Rudolf Glaser.

„Ze začátku to bylo z obou stran herně pěkné utkání, postupem času se to ale začalo kouskovat. Tisá se na nás velice dobře připravila, bránila v jedenácti lidech od poloviny hřiště, takže pro nás bylo velice těžké se tam dostat. Duel rozhodla velká chyba hostujícího golmana, jenž propustil relativně lehký míč mezi rukama, pro nás to jsou skvělé tři body z derby,“ doplnil Glaser hodnocení utkání.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS:

II.třída dospělých – 12. kolo:

Sebuzín – Skorotice 6:1 (23. z pen. Šindelář, 34. Burgr, 42. Jakubec, 71. Horák, 79. Kolátor, 83. Kolátor – 59. Kubizňák)

Petrovice – Tisá 2:1 (26. Konšal, 90+4. Chrudimský – 36. Heřman)

Malečov – Trmice 4:2 (11. vl. Tadlánek, 24. Růžička, 45. Růžička, 44. z pen. Hart – 47. Tadlánek, 75. Tadlánek)

Neštěmice B – Vaňov 2:4 (60. Maňkoš, 69. z pen. Wajshajtl – 6. Bartoška, 11. Bartoška, 27. z pen. Budka, 86. Zeman)

III.třída dospělých – 1. kolo:

Dubice – Sebuzín B 3:2 (27. Pocedič, 30. Malejovský, 47. Bude – 42. Štolfa, 57. Khmarnyk)

Velké Chvojno – Velké Březno B 3:2 (9. Flígr, 31. Duna, 50. Šimák – 11. Bareš, 15. Lapšo), Valtířov – Brná B 6:0 (14. Kratochvíl, 32. Jackel, 52. Kratochvíl, 57. Jackel, 76. Dvořák, 88. Kratochvíl)

T.J. Mojžíř, z.s. B – Trmice B 4:5 (12. Mašek, 22. Kroupa, 30. Richardeau, 4. Mašek – 17. Rosička , 56. Cibrík, 57. Vávra, 73. Vávra, 88. Vávra)

Svádov-Olšinky B – Lokomotiva Děčín 0:3 (47. Vít, 68. Povejšil, 83. Mrváň)

TJ Skorotice, z.s. B – Chabařovice B 5:1 (30. Walter, 45. Walter, 77. Venc, 79. vl. Prekop, 89. Walter – 35. Šimurda)



KAM PŘÍŠTĚ ZA OKRESNÍM FOTBALEM:

II. TŘÍDA: Trmice – Neštěmice B (sobota 10.30), Tisá – Povrly, Sebuzín – Chabařovice, Vaňov – Chlumec B, Skorotice – Libouchec B (UMT Kamenný vrch) (sobota 14.00)

III. TŘÍDA: podzimní část dohrána, pokračuje až na jaře