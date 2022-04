„Jsem rád, že o utkání byl zájem i přesto, že byla opravdu zima,“ pochvaloval si předseda domácího oddílu Rudolf Glaser. Jeho tým nakonec slavil výhru 2:0, kterou hraničáři urvali po změně stran. „Kdybychom vedli po čtvrt hodině dva nebo tři nula, nikdo by se nemohl divit. Zahodili jsme ale spoustu šancí, zbytek první půle pak byl spíš o bojovnosti. U nás v horách není po zimě ten terén ještě úplně dobrý, což se na hře podepsalo,“ hodnotil šéf Petrovic samotné utkání. „Po změně stran jsme využili hned první šanci, pak přišlo vyloučení hostujícího kapitána, i když za mě dost přísné, proti deseti jsme výhru pojistili druhým gólem.“

Je pravdou, že vyloučení Jana Veselého bylo skutečně na hraně, Tisá by mohla cítit křivdu i při první brance, kdy hlavní sudí otočil výrok pomezního, a místo odkopu od branky hostů dostali domácí rohový kop, z nějž otevřeli střelecký účet utkání.

„Nevím moc co k tomu říct. Vyloučení bylo sporné, oba góly, které jsme dostali, byly smolné,“ krčil rameny předseda hostujícího Spartaku Jiří Kolář. „Petrovice měly v první půli převahu, kdyby měli víc štěstí, mohli vést klidně o dva nebo tři góly, ale nakonec skončil poločas bez branek. Ve druhé půli si myslím, že to bylo vyrovnanější, ale pro nás to byl zkrátka zápas blbec,“ doplnil zklamaně.

Spokojenější tak byli domácí, přesto Glaserovi chyběla jedna maličkost. „Možná to přijde jen mně, ale v tom derby mi poslední léta chybí takový ten klasický náboj, jiskra, kterou tyto bitvy mívaly dřív. Oba celky jsou odvěcí rivalové, pamatuji si, že dřív jsme po sobě, samozřejmě v rámci fair play, šli, dnes je to takové běžné utkání.“

Hodně kuriózní, možná až lehce úsměvnou situaci viděli diváci ve Velkém Březně. Domácí Jiskra uhrála s Přestanovem remízu 1:1, na řadu tak přišel penaltový rozstřel. Mladý sudí Jan Holbus ovšem po čtvrté sérii za stavu 2:1 pro Přestanov duel nepochopitelně ukončil. Až po intervenci Velkého Března povolal zpět z kabin brankáře Jiskry a pátého přestanovského střelce, který proměnil a dal razítko na bonusový bod pro svůj tým.

„Je to kuriózní, ale to se zkrátka někdy stane. Rozhodčích je málo, a každý někdy začínal, buďme rádi, že se vůbec k pískání hlásí mladí kluci,“ zastal se sudího Roman Kratochvíl, trenér Velkého Března, na nějž se na čele tabulky dotáhl Sebuzín.

„Mladí rozhodčí se holt musejí vypískat. Buďme rádi, že přijeli alespoň všichni tři, každý ví, že sudích je nedostatek,“ byl podobného názoru kapitán Přestanova Martin Charvát. Ten přiznal, že taktika jeho týmu nebyla zrovna líbivá. „Konečně jsme se alespoň sešli, ale na rovinu říkám, že jsme zazdili fotbal. Hráli jsme hodně zalezlí, proti tak mladému a běhavému týmu to ani jinak nešlo. Byli jsme šťastnější a bereme tři body.“ (db)

II.třída dospělých – 15. kolo:

Neštěmice B – Povrly 4:2 (11. Netymach, 63. Černý, 64. Novotný, 77. Černý – 40. Dlouhý, 43. Smoleňak)

Sebuzín – Vaňov 5:0 (26. z pen. Horák, 28. Vávra, 58. Vávra, 67. Vávra, 72. Kolátor)

Přestanov – Velké Březno 1:1 pen. 3:1 (45. Charvát – 85. Gulyás)

Chlumec B – Libouchec B 3:1 (5. Weber, 48. Tater, 83. Veselý – 22. Houda)

Velké Chvojno – Trmice 1:4 (9. Prexler – 4. Vávra, 53. Jaroš, 54. Batyi, 69. Vávra)

Petrovice – Tisá 2:0 (56. Šaran, 73. Bachura