Hodně divoký průběh měl šlágr okresního přeboru na Ústecku. Sebuzín v něm udolal Petrovice 3:2 na penalty, domácí ovšem srovnávali až proti devíti v 87. minutě. Hrdinou se stal petrovický brankář Radek Zavadil, který chytil domácím v řádné hrací době dvě penalty.

Fotbal ilustrační | Foto: Sokol Brozany/Milan Richtr

Mariáš rozehrál sudí Martin Navrátil, který udělil hostům dvě červené karty, zejména ta druhá byla přinejmenším zvláštní. Žlutou kartu za nadávky na účet soupeře po hodně sporném faulu v pokutovém území obdržel v 60. minutě neprávem zaskakující kapitán Michal Mareš, pro nějž by to byl druhý kartónek této barvy. Autorem hanlivého výroku byl ovšem střelec první branky hostů Ondřej Klepsa. Ten se rozhodčímu vzápětí ihned přiznal, ten tedy zrušil Marešovu žlutou, ovšem Klepsu nepochopitelně rovnou vyloučil.

To Petrovice pochopitelně hodně pobouřilo, někteří hráči dokonce chtěli opustit hřiště. „Musel jsem vstoupit do hřiště a přesvědčit je, aby pokračovali. Chtěli jsme to dát alespoň po zápase do zápisu, bohužel tam nešel internet, takže budeme posílat odvolání na svaz,“ řekl prozatím zraněný kapitán Marek Polák, jenž vedl Petrovice alespoň z lavičky.

Ústí bojuje o čtyřku, Děčín vyhlíží soka pro play-off

Klepsa je pro Petrovice důležitým střelcem. „Je to bývalý brankář, ale v poslední době hraje v útoku a je to jeden z našich nejlepších střelců," doplnil zajímavost na adresu autora první petrovické branky zaskakující kouč.

HRDINA ZAVADIL

Za zmínku stojí i výkon současného brankáře Radka Zavadila. Ten zlikvidoval zmíněnou penaltu v 60. minutě, navíc to byl už jeho druhý úspěšný zákrok proti takové situaci. „První si připsal po prvním vyloučení ve 45. minutě, bohužel tam nikdo z našich hráčů nedobíhal odražený míč, takže jsme stejně inkasovali," líčil dále Polák.

„Určitě nás podržel brankář, jinak soupeř měl výškovou převahu a v závěru opravdu velký tlak. Už po poločase jsme věděli, že jinak než bojovností to nepůjde. To kluci splnili, odmakali to i v devíti, jsem na ně pyšný. Nám chybělo pět hráčů ze základní sestavy, přijeli jsme tam ve dvanácti lidech, bod ze Sebuzína je dobrý,“ dodal.

Arma má další bod, plichtu na východě vystřelili Černý a Benda

„Moc jsem to neviděl, ani nevím, komu byla ta nadávka adresována," nechtěl se do debat o druhé červené kartě pouštět kapitán Sebuzína Zdeněk Kubát. „Proti jedenácti by se nám možná paradoxně hrálo lépe, než proti devíti. Soupeř pak zalezl na vápno a hodně to zavřel. My sice měli dost tutovek, ale nedokázali jsme žádnou dlouho dotlačit do branky," dodal.