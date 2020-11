Dohráno! Alespoň pro kalendářní rok 2020. Fotbalová asociace České republiky schválila ukončení podzimní části fotbalových soutěží. Do 1. ledna 2021 se tak neodehraje žádný fotbalový zápas mimo profesionální soutěže. Stopku dostaly Česká fotbalová liga, divize, krajské soutěže od přeboru až po I. B třídy a samozřejmě i okresní soutěže. Všechny kluby musely sáhnout do svých podzimních plánů. Zatímco někde počítají s individuální přípravou až do začátku zimního drillu, jinde by se, v případě rozvolnění opatření, vrátili ihned ke skupinovým tréninkům.

Rozhodnutí přitom neovlivňuje, jakou soutěž kluby hrají. Do tréninku by se vrátily například Libouchec či Neštěmice (I. A třída), stejně tak ale třeba Chabařovice hrající okresní přebor či Tisá ze III. třídy, pokud by měli hráči zájem.

Libouchecký kouč Václav Strádal je známý dlouhou a precizní přípravou svého týmu. Přesto od přerušení soutěží trochu polevil. „Netrénovali jsme ani v těch skupinkách po šesti, to nám moc nedá. Dokonce jsem nerozdával ani žádné individuální plány. Kdo se chce udržovat, tak ví, co má dělat,“ pokrčil rameny. „Doufali jsme hlavně, že budeme ještě letos hrát, teď si nedokážu představit, jak to všechno na jaře dohrajeme,“ neskrýval obavy. Jeho tým by měl být ale, jako vždy, perfektně nachystaný. „Toho odpočinku měli v roce 2020 kluci až až, takže chceme začít hned na startu ledna. A pokud by se opatření uvolnila dřív, klidně budeme trénovat už v prosinci,“ připustil s tím, že by se nebránil ani sehrání přátelských zápasů.

SPORT NEKONČÍ, UDRŽUJTE SE!

Podobně to vidí i v Neštěmicích, které jsou s Libouchcem mezi elitními celky I. A třídy. „Je těžké stanovit nějaký individuální plán, když nevíte, do kdy to potrvá. Hráčům jsem ale psal, že sport tímhle rozhodně nekončí, a ať se udržují,“ řekl trenér Jan Deutsch, jenž chce rovněž odstartovat přípravu už první lednový týden, přičemž by se ani on nebránil dřívějšímu návratu ke skupinové práci.

TISÁ PŘEKVAPILA. SNÍH? NEVADÍ!

Ambiciózní krajské celky by klidně doplnila i Tisá, která působí až ve III. třídě přeboru. „Kluci jsou do toho hodně zapálení, takže kdyby byla ta možnost a zájem, proč ne?“ reagoval předseda Spartaku Jiří Kolář. „Trenér bydlí v Tisé, určitě by neměl problém s hráči trénovat už v prosinci. A kdyby padl sníh? Není problém objednat nějaké hřiště někde v nižších polohách,“ dodal s tím, že od ledna už má klub nasmlouvanou halu v Libouchci.

HURÁ NA LED?

Netradiční styl přípravy mají v Chabařovicích. Paradoxně by jim to ale, vzhledem k venkovním prostorám, mohlo pomoct. „Přes zimu chodíme hrát do Povrlů hokej, kde máme i letos nasmlouvanou ledovou plochu. Jakmile nám to umožní, chceme se po skupinách vrátit do kondice,“ přiblížil trenér Lukáš Král.

Souhlasí i celky z I. B třídy. „Vždycky je lepší běhat se spoluhráči, než sám, takže nějaké skupinové výběhy máme v plánu. Zatím ale nikdo neví, co bude, takže jsme poslali klukům individuální plány s cvičením na doma a nějakými kilometry. Ale je jasné, že úplně kontrolovat se to nedá,“ řekl hostovický vedoucí mužstva Roman Löffler.

V Chlumci či Mojžíři to zase vidí spíš na volnější režim v podobě fotbálků.„Tím by kluci určitě nepohrdli, chybí jim to. Klidně bychom šli už mezi vánočními svátky, kdyby to vláda dovolila. Rozhodně bychom ale nedělali plnohodnotný trénink,“ vyjádřil se chlumecký trenér Roman Veselý. „S tím bychom chtěli začít zhruba měsíc a půl před startem soutěže, ale je otázka, kdy to bude. Četl jsem, že chtějí na jaře dohrát všech 22 zápasů, na což jsem zvědavý,“ zakroutil hlavou. „Pokud to bude možné, v lednu bychom chtěli začít se zimní přípravou,“ doplnil Michal Kubec, šéf lavičky Mojžíře, který zatím vede I. B třídu. S dřívějším startem ale nepočítá. „Maximálně bago u nás na umělce. Bude brzy tma, zima, kluci to ani nestíhají z práce,“ vypočítal důvody.

V LEDNU ZAČNE I BRNÁ

Překvapivě až v lednu plánují začít také v Brné, která bojuje o přední příčky v krajském přeboru a po ústecké Armě je druhým nejvýše postaveným zástupcem Ústecka. „Nevěřím, že se opatření v tomto roce uvolní natolik, aby šlo realizovat smysluplné skupinové tréninky. A i kdyby ano, stejně bychom asi začali až poslední týden v lednu klasicky zimní přípravu,“ řekl hlavní kouč Tomáš Heřman.

Stejný názor mají také v Trmicích. „Kluci vědí, jak se udržovat, začneme až v půlce ledna, kdy máme objednanou tělocvičnu a posilovnu,“ uzavřel kouč Tomáš Uxa.