„V mládí mi to lítalo všude možně, pak přišel do Chuderova Milan Darányi,“ vzpomíná starší Tikovský na dobu, kdy sdílel kabinu s bývalým útočníkem Army ale i pražské Slavie. Když se omluvím, zda může ještě jednou zopakovat příjmení kdysi slavného útočníka, jelikož mi opravdu nic neříká s tím, že jsem narozen v 90. letech, rozzáří se. "To jste stejně starý jako můj syn. Vy jste s ním vlastně dělal rozhovor v minulém týdnu. Ukazoval mi to," objeví se opět úsměv na jeho tváři. A vzápětí vše dovysvětlí: "To bylo tenkrát opravdu známé jméno, na Armě vždycky fanoušci křičeli 'Darányi do brány'."