Ke kulatému výročí návrat do I. B třídy? Slovan ale možná přijde o gólmana

Chabařovice na jaře spadly do okresu, nyní se ze všech sil snaží vydrápat zpátky do kraje. „Jsme po podzimu třetí, což je dobrá výchozí pozice pro náš cíl, kterým je návrat do I. B třídy. Navíc oslavíme 90 let klubu, tak by bylo hezké, kdyby se postup povedl. Jednoduché to ale nebude, okres se hodně zlepšil," míní brankář Slovanu Lukáš Pícha.

Atmosféra na utkání v Chabařovicích | Video: Deník/František Bílek

Rozdíl mezi nejvyšší okresní a nejnižší krajskou soutěží vidí, přesto má pro okresní přebor slova chvály. „Někteří spoluhráči, kteří si mysleli, že okres projedeme zpět do B třídy jako nůž máslem, pocítili, že to bude dřina. I v okresu je totiž pár klubů, které také myslí na postup. Je to specifická soutěž, protože se tu dá střídat hokejově. Kluby, které hrají okres dlouho, toho umí náležitě využít; v pravou chvíli na hřiště vběhne čerstvá síla, třeba jen na deset minut. Často to může zápas rozhodnout." Chabařovicím se povedly například zápasy v Petrovicích a Sebuzíně, nejhorší byl podle Píchy duel se Skoroticemi. „To nám nevyšlo vůbec nic," nejradši by brankář Slovanu zapomněl na porážku 2:3. Nakonec Píchovi & spol. podařilo nasbírat v deseti zápasech 21 bodů, na vedoucí Sebuzín má pětibodovou ztrátu. Unčín v zimě nalákal posilu z Proboštova na dobrou partu a dvě ledničky piva Jaro začnou Chabařovičtí 18. března dohrávaným soubojem s předposledními Povrly, Pícha ale možná u toho nebude. „Láká mě jít někam blíž domovu, jsem Tepličák. Chtějí mě v Ohníči, ale do pole, za béčko Slovanu totiž hraju v poli," usmívá se zkušený gólman, jehož zdobí dobrá hra nohama. „Uvidím, jak se to vyvrbí, svolení odejít mám. Jsem tu čtyři roky." Parta, která je ve Slovanu, se mu ale líbí. „Táhne se tu za jeden provaz, je to vše v pohodě. I tým je poskládaný dobře, chemie funguje, docházka na tréninky není vůbec špatná. Například ve čtvrtek, když přišli i kluci z béčka, nás chodilo 20, což je super účast. Na zápas se nás scházelo tak 16," pochvaluje si Lukáš Pícha. Kvíz: Kolik poznáte fotbalistů legendárních Blšan? Chabařovice na podzim měly dva střelce - Miloše Kytku (9 branek) a Michala Culka (7). „Miloš dává hezké branky. A myslím, že mu chybí pár gólů k tomu, aby se stal historicky nejlepším střelcem Slovanu. Ale důležitý je každý hráč. Celkově musím říct, že se klub snaží zapracovat mladé hráče. Podle mě má na to, aby byl stálým účastníkem I. B třídy. Na jaře podle mě budou největším soupeřem týmy Sebuzína, Trmic a béčka Neštěmic. Vedení ještě zkusí přivést nějakou posilu, aby mančaft byl ještě silnější."

