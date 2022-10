„Řekl bych, že utkání nabídlo slušný fotbal z obou stran. Neštěmice se snažily hrát to po zemi, ale my jsme na to byli připravení a navíc jsme dokázali využít šance, které jsme si vypracovali. Měli jsme jich tedy hodně, ale ty klíčové se nám povedlo zužitkovat. Podle mého zasloužená výhr,“ řekl předseda klubu Rudolf Glaser.