Pro jednoho z ofenzivních pilířů Svádova není střílení branek ničím neobvyklým. Už v minulých sezónách se střelecky podílel na úspěších Svádova, pět branek v nejnižší krajské soutěži je ale slušný počin. „Dal jsem už i šest gólů, ale to už je déle,“ vylíčil.

Pittner těží nejen z tréninků pod koučem Pavlem Přibylem. „Poslední dva roky jsem se soustředil i na fitness a rozvoj svalové hmoty. Teď jedu zhruba měsíc hlavně nohy, rozvoj dynamiky a podobně, což mi pomáhá i ve fotbale,“ poodhalil tajemství svého úspěchu. „Chodím běhat osmikilometrové trasy, což pak jde znát i během zápasů. V Bezděkově se mi hrálo opravdu dobře, sil jsem měl dost,“ líčil. Koneckonců byl to právě on, kdo ve druhém poločase definitivně uzemnil dotahujícího se soupeře dalšími dvěma góly.

„Rád bych zkusil vyšší úroveň. Mám kontakt v krajském přeboru, který bych si od příští sezóny rád vyzkoušel. Uvidíme, jak daleko se pak dostanu. Fotbal mě baví a určitě by mi nevadilo se s ním jednou živit, nebo si alespoň slušně přivydělávat,“ řekl útočník, jenž je zatím stále studentem a dodělává si maturitu.

Než odejde, je ale jeho prioritou Svádov, ačkoliv se netají tím, že by se klidně rád stal nejlepším střelcem celé soutěže. „Chci hlavně pomoct týmu svými góly, škoda, že jsme prospali první dva zápasy, kde jsme zbytečně ztratili body.“

Přesto je ve hře i možnost, že by i nadále kopal v Olšinkách. „Kdybychom postoupili do I. A třídy?“ zamyslel se nad dotazem. „Byl by to posun výš, asi bych zvažoval, zda nezůstat.“

Nejen on, ale celý Přibylův celek tak má motivaci poztrácet ve zbytku soutěže co nejméně bodů a třeba to zkusit na vyšší úrovni společně.