Svůj názor k trestu ze zápasu Neštěmice B – Chabařovice přidal i Marek Maturkanič, jenž dostal největší flastr (12 měsíců a 8 000 Kč pokutu).

Fotbal ilustrační, kam za sportem ilustrační | Foto: Deník / Radim Tuček

„Rozhodčí couval před naším kapitánem a vrazil do mě. Neříkám, že jsem se nezpevnil, ale tu hereckou vložku sehrál pěkně,“ líčil rozmrzelý hráč Chabařovic. „I přesto to beru jako svoji blbost, dokonce s trestem souhlasím, ale u těch financí… Jeden z hráčů Velkého Března do rozhodčího strčí, dostane půl roku a na nás se takhle vyřádí? Nechápu, že si nás ani nepozvali k vysvětlení, obhajobě,“ uzavřel.