„Jsem samozřejmě rád, že to takhle dopadlo. Z doslechu vím, že hlasovali úplně všichni - od nejmenších až po nejstarší. Za to jim patří velké díky," usmívá se Maier spokojeně.

Sledoval jste, jak si průběžně vedete?

Hlasování jsem celkem ani nesledoval, jelikož jsem byl dostatečně informován na našich facebookových stránkách klubu..

Dal jste si nějaký hlas?

Hlasy jsem si dal celkem asi čtyři, když jsem se díval, jak se daří soupeřům a nechtěl jsem stránku opustit jen tak. (smích)

Celkové pořadí soutěže:

1. Jan Maier (Cítoliby) - 9179

2. Pavel Exner (Domoušice) - 6749

3. Daniel Kobera (Vroutek) - 6353

4. Jakub Pokorný (Louny) - 2233

5. Petr Klinec (Žatec) - 1727

6. Ondřej Matyáš (Dobroměřice) - 1518

7. Jan Hynek (Žatec) - 1320

8. Pavel Melichar (Nové Sedlo) - 424

9. Richard Zelinka (Nové Sedlo) - 412

10. Patrik Zomer (Lenešice) - 155

11. Petr Fiřt (Louny) - 98

Kdo poslal nejvíc hlasů, víte to?

Nejvíce hlasů podle mě poslala rodina Skulů (brankář a člen vedení SK Cítoliby), tam se hlasovalo 25 hodin denně a 8 dní v týdnu z tabletů, telefonů, počítačů a možná kdyby to šlo tak i z mikrovlnky. (smích)

A překvapilo vás i to, že vás klub vůbec nominoval?

Jestli jsem byl překvapen? Já vlastně ani nevím. Spíš potěšen, než překvapen.

Dobírají si vás spoluhráči?

Tak samozřejmě dobírají, takové ty řeči „to bude drahý", " aby si nezpychnul", tak ty jsou na denním pořádku. No, a až se otevře hospoda v kabinách, tak samozřejmě asi na něco dojde. Třeba na nějaký ten dort, ty u nás docela frčí. (smích)

Díky čemu jste podle vás vyhrál? Jste třeba šoumen, že vás má kolektiv rád?

Nevím jestli se pasovat do role šoumena, ale samozřejmě se o to snažím. Myslím že Jardik z hospody může potvrdit, když pak uklízí dva dny hospodu.

Kdo je podle vás nejlepší fotbalista okresu?

Nevím koho bych momentálně určil jako nejlepšího fotbalistu okresu, ale myslím, že vím, kdo jím za nějaký čas bude - je to náš Tomáš Beneš - mladý, šikovný, dravý, rychlý, s hladem po gólu a hlavně dobře zapadající do party, ten jednou bude vévodit tabulkám střelců.

A kdo je váš nejoblíbenější fotbalista na planetě?

Mým nejoblíbenějším fotbalistou na světě je Messi. Nejen jako hráč ale i jako člověk. Není to žádný namachrovaný frajírek.

Když jste byl mladý, tak jste chtěl být fotbalista?

Já jsem vlastně v mládí ani žádné vzory a ambice neměl, chtěl jsem jenom hrát fotbal se svými kamarády. Docela jednoduché, že? (úsměv) No, a momentálně můj sen je, že v Citolibech budou mužstva všech věkových kategorií a budou stát zde nové kabiny. Také že s A týmem postoupíme do B třídy, kterou už necháme mladším hráčům a my starší půjdeme do B týmu vykopat okres.

Hrál jste i někde jinde?

Ve své kariéře hraji celý život v Cítolibech, takže nějakých 33 let. Nikdy jsem ani trochu neuvažoval o tom, že bych přestoupil někam jinam.

Který úspěch je váš největší?

Těch úspěchů a radostí spojených s cítolibským klubem je tolik, že ani nevím, které vyzdvihnout. Snad výhra v Krásném Dvoře 6:0, kde jsem dal všech šest branek a druhý den jsem šel hrát za naše béčko, kde jsem dal dva góly, takže za víkend 8 gólů.

Vysypte z rukávu nějakou veselou příhodu. Z natáčení, jak se říká.

Příhod mám samozřejmě mraky a abych nepráskal na cizí, tak řeknu jednu o mně. Hráli jsem ve Výškově, kde nás pískal mladý rozhodčí. Jmenovat ho nebudu. Zápas byl vyhrocený a tak docházelo i k nadávkám na rozhodčího z obou stran. O poločas říkám klukům „pojďme držet huby, kousněme se a pojďme odtud odvézt 3 body!" No, prostě proslov jak od psychologa. Začal druhý poločas a v 55. minutě rozhodčí odpískal můj ofsajd, který nebyl. Také faul, který nebyl, roh který nebyl. No, a já už to neustál a bylo. Řekl jsem mu „ty…, ty..... " Byla z toho moje první a dosud jediná červená karta v životě.

Na které okamžiky nevzpomínáte rád?

Na každou prohru a každou spálenou tutovku.

Co říkáte tomu, že už se tahle sezona nedohraje?

To, že se sezóna dohraje, už jsem nevěřil. Pro nás je to obrovská škoda, přišlo k nám totiž spoustu nových, nadějných kluků, kteří perfektně zapadli do party, a zápas od zápasu jsem viděl, jak se jim daří víc a víc a najednou stop. Tak jenom doufám, že je ta pauza od fotbalu neodradí, byla by to velká škoda pro cítolibský fotbal.

Co budete dělat po kariéře? Budete trenér, funkcionář?

Tak funkcionářem už jsem rok. A až přestanu hrát fotbal, trenér bude asi jasná volba.

Co děláte za zaměstnání?

Do minulého roku jsem pracoval 16 let jako dozorce ve věznici. Protože už jsem to psychicky nedával, dal jsem výpověď. Teď jsem rok OSVČ ve stavebnictví. Mám konečně práci, která mě zase baví. A hlavně mám více času na fotbal.

A na závěr se zeptám na koníčky.

Je to sport všeho druhu a zahrada.



Ondřej Holl