Hosty sice poslal do vedení krátce po změně stran Trejbal, domácí ale díky posilám z áčka, Šmilauerovi a Demčenkovi, nalezli dvěma slepenými trefami během čtyř minut odpověď a hubené vedení nakonec udrželi.

„Byl to velký boj. První půle byla vyrovnaná, vstup do druhého dějství nám vyšel ideálně a ujali jsme se vedení. Bohužel od té doby byla Brné lepší,“ hodnotil zápas trenér Karel Walter. „Rozhodně se ale nemáme za co stydět, domácí nasadili několik hráčů z A týmu, s čímž jsme ale počítali a dlouho jsme je dokázali držet na uzdě. Skvělým výkonem nás držel brankář Pradeniak, i přes prohru hodnotím zápas kladně. Ukázalo se, že letos budeme opravdu silní a můžeme hrát s každým,“ dodal.

V přeboru zůstává stoprocentní Sebuzín, který zdemoloval Libouchec B 6:1, hattrick vstřelil Jakubec. O stoprocentní bilanci přišel Malečov, který prohrál díky čtyřem brankám domácích v posledních 15 minutách v Petrovicích 4:5.

Fotbal, okresní výsledkový servis:

II.třída dospělých

4. kolo: Povrly – TJ Vaňov, z.s. 3:0 (27. Coubal, 76. Coubal, 90. Batyi), Velké Březno – Neštěmice B 3:2 (46. Charvát, 72. Studnička, 88. Studnička – 51. Lai, 62. Polák), Libouchec B – Sebuzín 1:6 (3. Dohnal – 11. Jakubec, 38. Jakubec, 62. Burgr, 68. Ehl, 79. Burgr, 84. Jakubec), Trmice – Přestanov 2:2 pen. 3:2 (16. Nekola, 76. Vávra – 26. Gasiorovszki, 28. Voráček), Tisá – Velké Chvojno 4:0 (60. Feix, 70. Feix, 85. Feix, 89. Kudrman), Petrovice – Malečov 5:4 (36. Vu, 76. Chrudimský, 81. Janoušek, 82. Průša, 83. Bachura – 16. vl. Bachura, 48. Varga, 58. Doskočil, 89. z pen. Křesánek)



III.třída dospělých

4. kolo: Trmice B – Chabařovice B, Lokomotiva Děčín – Svádov-Olšinky B 8:0 (10. Nistor, 11. Grund, 15. Beneš, 20. Povejšil, 25. Němeček, 35. Grund, 47. Povejšil, 81. Kudrna), Brná B – Skorotice 2:1 (60. Šmilauer, 56. Demčenko – 46. Trejbal), Povrly B – Valtířov 2:3 (62. Vaněk, 81. Pittner – 20. Pták, 39. Levinský, 65. Novák), Velké Březno B – Dubice 5:5 pen. 5:6 (30. Řezáč, 69. Borovec, 75. Machač, 77. Zlámal, 89. Machač – 18. Gulykáš, 43. Gulykáš, 47. Gulykáš, 51. Gulykáš, 53. Bude)