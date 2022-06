„Jsme překvapení, čekali jsme to daleko těžší. Na druhou stranu je fér přiznat, že soupeř k nám nepřijel nijak extra bránit tak, jako jiné mančafty, ale chtěl hrát otevřený fotbal,“ pochválil na úvod hodnocení soupeře trenér Velkého Března Roman Kratochvíl. „Oni sice hráli vzadu v lajně na čtyři obránce, ale chyběl jim tam před nimi nějaký čistič. My máme směrem dopředu rychlé kluky, na něž chodily průnikové přihrávky, a oni jim utíkali,“ vysvětlil jednoduchou taktiku, která mohla vést k ještě většímu debaklu.

„Trefili jsme ještě asi tři nebo čtyři tyčky, to už by bylo pro Malečov až ošklivé. Hráli hezký, kombinační fotbal, ale vepředu jim chyběla kvalita, takže jim to končilo u vápna,“ dodal kouč, jehož mladý tým sahá po mistrovském titulu. Kolo před koncem drží jednobodový náskok, na závěr hraje ve Velkém Chvojně, které je u dna. „Máme s tím negativní zkušenost, už jsme prohráli s Přestanovem či béčkem Libouchce. Ale já klukům věřím. Mají ideální šanci dokázat, že na to mají.“

Na zaváhání Jiskry budou čekat zbylí dva hladoví vlci, podobně jako bude Brná doufat v zaváhání Skorotic o soutěž níž. Soubor trenéra Karla Waltera totiž uspěl i proti Valtířovu, který zdolal 4:0. „Po dlouhé době jsme do utkání vstoupili aktivně a přineslo to ovoce,“ radoval se skorotický lodivod po výhře, na níž zadělal už v 8. minutě Vojtěchovský. „Letos jsme ve Skoroticích dokázali využít výhody domácího prostředí a neztratili jsme tu ani bod. Chybí nám poslední krok, který musíme udělat, jinak by celá sezóna skončila zklamáním,“ dodal na závěr hodnocení.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS OKRESNÍCH FOTBALŮ:

II.třída dospělých – 25. kolo:

Trmice – Tisá 6:0 (3. Nekola, 17. Duna, 21. Němeček, 44. Jaroš, 61. Duna, 71. Batyi)

Libouchec B – Petrovice 2:3 (24. Beránek, 54. Vyhnal – 81. vl. Honsa, 84. Vu, 87. Polák)

Velké Březno – Malečov 8:0 (18. Pták, 32. Gulyás, 58. Vichra, 60. Gulyás, 70. Říha, 77. vl. Hart, 78. Radla, 86. Říha)

Vaňov – Velké Chvojno 8:1 (8. Kožíšek, 23. Cibrík, 26. Cibrík, 28. Cibrík, 32. Zeman, 62. Berger, 82. Cibrík, 88. Cibrík – 57. Palivec)

Neštěmice B – Chlumec B 15:0 (1. Spal, 2. Sloup, 5. Wajshajtl, 9. Novotný, 12. Sloup, 31. Sloup, 37. Bubla, 41. Černý, 45. Wajshajtl, 49. Černý, 54. Černý, 61. Černý, 65. Polák, 85. Černý, 87. Černohorský)

Sebuzín – Přestanov 10:0 (21. Kolátor, 22. Smatana, 32. Vávra, 37. Vávra, 54. Vávra, 58. Kolátor, 68. Vávra, 72. Burgr, 78. Kolátor, 89. Vávra)



III.třída dospělých – 21. kolo:

Povrly B – Trmice B 0:6 (7. Tadlánek, 22. Duna, 35. z pen. Hroník, 41. z pen. Duna, 60. Duna, 72. Tadlánek)

Lokomotiva Děčín – Velké Březno B 4:2 (13. Němeček, 35. Němeček, 40. z pen. Němeček, 70. Vít – 28. Kvapil, 50. Nováček)

Chabařovice B – Dubice 0:0 pen. 3:4

Svádov-Olšinky B – Sebuzín B 2:1 (75. Kubík, 82. Dvořák – 79. Štolfa)

Skorotice – Valtířov 4:0 (8. Vojtěchovský, 38. Pajkrt, 61. Smetana, 75. Vojtěchovský)