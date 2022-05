„Ten zápas bych snad raději ani nehodnotil. Od začátku do konce bylo z naší strany všechno špatně. Soupeř dostal už po čtvrt hodině červenou kartu, my si pak nejspíš mysleli, že se to udělá samo,“ byl viditelně naštvaný sebuzínský Zdeněk Kubát. „Jenže to se samozřejmě nestalo, dostali jsme první gól, pak takový hloupý druhý, a pak už jsme se vůbec nesoustředili na hru. Byla na nás vidět frustrace, z níž pramenila zasloužená červená karta,“ popsal vyloučení Jana Světlého, který zcela nesmyslně oplácel soupeři. Devět minut na to navíc viděl druhou žlutou také Tadeáš Hudík a v přesile tak byly rázem Petrovice, které toho takřka ihned využily ke vstřelení dalších dvou branek. Za domácí korigoval až v závěru Jiří Vávra.

„Na titul už to teď moc nevypadá,“ povzdechl si Kubát smířeně. „Ale zkusíme se o to ještě porvat, týmy nad námi hrají ještě spolu. Hlavním cílem ale bude udržet se v elitní trojce, zespoda se na nás dotahují další týmy,“ dodal.

Kromě Velkého Března, které doma zdolalo Trmice 4:2, vytěžily ze ztráty Sebuzína také Neštěmice B, které převálcovaly Tisou 9:0. „Den předem měl jeden z našich hráčů svatbu, a podle toho to taky dopadlo,“ přiznal bez vytáček předseda hostujícího Spartaku Jiří Kolář. „Musím ale uznat, že domácí byli úplně mimo úroveň okresního přeboru, hráli vážně skvěle, a i kdybychom nebyli v tomto rozpoložení, asi by to na tři body nebylo.“

„Věděli jsme, že soupeř zdolal Sebuzín, takže jsme čekali náročnější střetnutí. Pak jsme ale zjistili, že hosté ani nejsou kompletní, a že den předtím slavili na svatbě, takže to nakonec bylo na jednu bránu a otázkou byla pouze výše skóre,“ řekl domácí kouč František Štěpánek. Ten by se rád ještě pokusil dostihnout vedoucí Jiskru. „Kdyby to vyšlo, chtěli bychom postoupit. Musíme ale doufat v zaváhání Velkého Března. Navíc my teď jedeme do Petrovic, tam to bude hodně těžké, ukáže se, zda na to máme, nebo ne,“ dodal.

Ve III. třídě měla namále Brná B. V Chabařovicích vedla od 25. minuty, ovšem deset minut před koncem srovnal Doubek. Tři body, které hosty srovnaly na čele tabulky se Skoroticemi, vystřelil až dvě minuty před koncem Drbal. Skorotičtí ovšem měly volný los, a v tabulce tak mají zápas k dobru.