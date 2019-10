„Zkrátka nám došly síly a mladý domácí tým nás uběhal. Tu výhru si asi zasloužili,“ uznal sportovně kapitán rezervy Brné Jaroslav Bukáček.

Lví podíl na obratu měl domácí Radek Feix, který vstřelil hattrick, domácí také hnala fantastická kulisa. Na zápas III. třídy dorazilo neuvěřitelných 145 diváků, a to jsou od sebe obě obce pořádně daleko. „Spousta hráčů se mezi sebou zná. Náš Honza Drbal působil v Tisé, Jirka Heřman zase přestoupil od nás k nim. Atmosféra byla výborná a diváci nakonec domácí dotlačili k výhře,“ ocenil Bukáček.

On sám se v 51 letech může řadit ke staré gardě, Drbalovi je 53, Jaroslav Štráchal dokonce oslaví za rok šedesátku! „Jsme tu staří pardálové, ale když nás doplní víc hráčů z áčka, dá se to s nimi hrát. Sice už nemáme tu rychlost a fyzičku, ale funguje to. Veteráni jsou i v jiných týmech, ale většinou je doplní hodně mladých. Takový věkový průměr jako my nemá asi nikdo,“ dodal hostující kapitán. „Je dobře, že mladí hráči se k fotbalu vracejí, to dříve tolik nebylo. I kvůli nim, a kvůli klukům, co si nezahrají v áčku, to béčko máme,“ dodal. Občas tak nejspíš ani nevadí, že dojdou síly…