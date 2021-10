Na čele III. třídy zůstává stále stoprocentní rezerva Brné, která uspěla také v Děčíně. I díky zásahu snajpra áčka z krajského přeboru Jevgenije Demčenka zvítězila 4:1. V závěsu je rezerva Trmic, jež zdolala 4:2 béčko Sebuzína, neporažené zůstávají také čtvrté Dubice, které ovšem musely už třikrát do penaltového rozstřelu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.