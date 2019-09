Hned dvě derby nabídlo 2. kolo okresního přeboru Ústecka. V Přestanově přivítali domácí fotbalisté sousední Chabařovice, tradičně velkou diváckou pozornost, i přesto, že šlo „jen“ o souboj rezerv, poutala bitva Mojžíř-Neštěmice.

Fotbalisté Mojžíře (černobílí) a Neštěmic (červenočerní) se v přípravném utkání rozešli smírně 3:3. | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Fotbalový souboj Přestanova a Chabařovic patřil ještě před dvěma lety k derby, které nabízela I. B třída. Nyní se oba týmy sešly zpět v okresním přeboru, rivalitu to ale neotupilo. Hosté ale nakonec dominovali a odvezli si jasnou výhru 6:1. „Z minulosti mezi sebou oba týmy mají nějaké škraloupy, proto jsme chtěli dát co nejdříve první gól. Klíčový byl ale gól do šatny na 0:2, díky kterému jsme se uklidnili,“ hodnotil nový trenér Chabařovic Lukáš Král. „Jsme rádi za vysokou výhru v derby,“ dodal.