„Soupeř sice vedl 1:0, ale my jsme ho od začátku zápasu mačkali a byli jsme jasně lepší,“ řekl sebuzínský kapitán Zdeněk Kubát, jehož tým si postupně vypracoval náskok až 6:1. „V závěru už jsme to trochu podcenili a nechali si dát dva zbytečné góly, ale jinak zasloužená výhra,“ dodal.

Jeho spoluhráči hrají v sobotu až od 16 hodin, teoreticky už tak mohou juchat ještě před výkopem. Ve 13.30 spolu totiž hrají zbylí dva pronásledovatelé, Neštěmice B a Trmice, jakákoliv výhra domácího Českého Lva dává Sebuzínu mistrovskou jistotu.

Neštěmičtí přitom mají o motivaci postaráno. Teoreticky totiž může být postupová i druhá příčka, právě o ni se v přímém souboji hraje. "Chceme postoupit," zdůraznil trenér neštěmické rezervy František Štěpánek, jehož slova potvrdil také kouč A týmu Jan Deutsch.

"Uvidíme, v jaké sestavě půjde do posledního kola krajského přeboru áčko. Možná některé kluky pošetříme pro béčko, jelikož bychom byli rádi, aby naši mladíci hráli příští rok krajskou soutěž," uvedl kormidelník hlavního týmu.

Domácí celek udržela ve hře výhra v přestřelce ve Vaňově, kterou Neštěmice zvládly 7:4. "Nezačali jsme dobře, dostali jsme rychlý gól, soupeř pak rychle odpověděl i na naší vyrovnávací trefu. Do čeho Vaňov kopl, to byl gól, naopak my jsme spálili spoustu šancí," hodnotil poslední utkání Štěpánek.

Do šaten se tak šlo za divokého stavu 3:4, po přestávce už ale slavil favorit. "Ve druhé půli jsme soupeře přehrávali, podržel nás také brankář, celkově jsme ale byli lepší a výhra je zasloužená," dodal kouč rezervy.