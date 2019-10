Donedávna byly strašákem pro ústecké basketbalisty zápasy v Děčíně, nyní se mohou obavy s klidem přesunout do obří multifunkční haly v Opavě. Sluneta zde z 15 zápasů, kdy se vrátila v roce 2011 do nejvyšší soutěže, zvítězila pouze třikrát.

"Já si poslední výhru v Opavě pamatuji, bylo to za Martina Stavěla v sezóně 2014/2015," vytáhl Pištěcký bleskově z paměti vítězství 86:77 z konce února 2015. To tehdy řídil fenomenální pivot Clayton Vette, který nasázel 20 bodů a přidal 12 doskoků, ze současného kádru si ho ale pamatuje už jen Ladislav Pecka. Jinak má ale Sluneta ještě další tři pamětníky, kteří zažili dobytí opavské tvrze v novodobé éře. V březnu 2012 sledoval z lavičky výhru 102:82 tehdy mladičký Lukáš Bažant, současný kouč Antonín Pištěcký dal 5 bodů a generální manažer Tomáš Hrubý přispěl 11 body. O rok později, v únoru 2013, vyhrála Sluneta pod trenérem Bálintem 76:68 a kromě Hrubého zářil především Pištěcký, který zaznamenal 12 bodů, 3 asistence, 4 doskoky a 4 získané míče. Že by ale v sobotu vtrhl na palubovku lodivod Slunety se smíchem vyloučil.

Podle mnohých by mohlo jít o šlágr kola, pomineme-li nelichotivou bilanci ve slezské metropoli, utkají se dva celky, které jsou letos zatím stoprocentní. Stejnou bilancí už se může pyšnit pouze Nymburk. "Mají konsolidovaný kádr, který je dlouhodobě pohromadě. Prakticky jsou tam jen dvě otázky," nastínil ústecký kouč před výjezdem do Slezska. "Zaprvé, kam Opavu posunulo působení v Lize mistrů, protože tam jistě načerpali řadu zkušeností. Zadruhé jak se vyrovnají s odchodem Radovana Kouřila do Olomoucka." Ztrátu výborného střelce si však Opavští vynahradili přetáhnutím Bratčenka od rivalů z Ostravy. "Je to další hráč, který typologicky zapadá do filozofie Petra Czudka. Hráč na pozici tři nebo čtyři, výborný střelec," charakterizoval Pištěcký novou opavskou posilu.

"První tři kola už nám leccos naznačily, Opava je zvládla s grácií, mají skóre tuším plus osmdesát, což značí obrovský útočný potenciál," predikoval 35 letý trenér Severočechů. Opavští smázli o třicet Kolín i Hradec Králové, svou sílu ukázali i v Děčíně, kde zvítězili o 24 bodů! Pokaždé dokázali nasázet minimálně 87 bodů, paradoxně nejlépe střílejícím celkem soutěže je ale právě Sluneta, která dala už 297 bodů. "Čeká nás dlouhá cesta, takže musíme chytit začátek zápasu a nesmíme si dovolit žádný bodový výpadek. Celých čtyřicet minut musíme být konzistentní na obou polovinách hřiště a předvést nadstandardní výkon, jinak nemůžeme přemýšlet o výhře," uzavřel svůj náhled na recept na čtvrtý úspěch v Opavě.