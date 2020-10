/KANONÝR VÍKENDU/ V nové rubrice Deníku Kanonýr víkendu si tentokrát vystřílel místo Pavel Uhlíř z Trmic. Šestatřicetiletý útočník sice naskočil do hry až v závěru první půle, stejně však stihl nasázet hattrick a pomoci svému k pohodlné výhře 8:0 nad Petrovicemi.

Fotbalisté Trmic ilustrační | Foto: Deník / Rudolf Hoffmann

Uhlíř patří ke zkušeným hráčům výběru Tomáše Uxy, pět a půl roku kopal I. B třídu za Chlumec. Letos v zimě se mu ale zachtělo domů, do Trmic. S touhou pomoci klubu, který ho vychoval a v němž strávil patnáct let, k postupu zpět do I. B třídy, z níž Trmice spadly po reorganizaci. Jenže návrat nebyl snadný.