„Povrly jsou na jaře hodně zdecimované, jsou rozhodně slabší, než v první polovině soutěže, což se odráží i na jejich výkonech. Proti nám měli problém dát vůbec dohromady jedenáct zdravých lidí,“ hodnotil výhru jeden ze střelců malečovských branek Milan Křesánek. „Abych ale nesnižoval náš výkon, my jsme si za tím šli od začátku, chtěli jsme napravit poslední nepovedené utkání s Petrovicemi, ty body jsme potřebovali. Abych byl upřímný, ve finále byla otázka pouze to, o kolik gólů zvítězíme,“ dodal hráč aktuálně sedmého celku II. třídy.

Daleko výš se vyhřívají Petrovice, které si vítězstvím 5:0 nad Velkým Chvojnem upevnily třetí příčku s dvoubodovou ztrátou na čelo tabulky. „Zasloužená výhra, soupeř je letos slabší, než býval,“ naznačil především citelnou ztrátu v podobě odchodu střelce Grafa do vyšší soutěže, předseda Petrovic Rudolf Glaser. „Tady v horách stále nemáme úplně perfektní pažit, kdyby bylo ještě trochu lepší hřiště, mohli jsme těch gólů dát víc,“ doplnil. Ačkoliv mají Petrovičtí ještě zápas k dobru, a teoreticky by tak mohli poskočit na pozici lídra, o krajských soutěžích se zatím mluví jen v uvozovkách. „Nad sebe samozřejmě koukáme, kluky to motivuje, je fajn držet se mezi elitou a bylo by hezké vyhrát II. třídu. O postupu jsme se ale zatím bavili spíš jen zlehka na podzimní dokopné, všechno je to ještě daleko,“ řekl Glaser.

Uspěli také oba lídři, výhru Sebuzína 3:2 v Trmicích zařídil hattrickem Jakubec, Velké Březno zdolalo 2:0 Vaňov. „Zakopali jsme se sami chabou docházkou. Hrát museli čtyři starší žáci, domácí měli víc ze hry, my spíš bránili. Nevyužili jsme naše šance, oba góly jsme si dali tak nějak sami. Neřekl bych ale, že domácí nějak vyloženě zářili,“ řekl brankář Vaňova Martin Růžička.